Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Лютий 2019, Київ 18:16
Ньюзрум

LIVE | Динамо, Шахтар, Kiev і Порошенко | НЬЮЗРУМ #4

Дивіться у четвертому випуску проекту «Ньюзрум» історії про те, чому в Києві побилися українські й німецькі футбольні фанати і як депортували до США архієрея УПЦ (МП) Гедеона.

Також в ефірі: світ переходить на правильне написання латиницею слова Київ, деталі нового розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» про газовий бізнес оточення Петра Порошенка і ще багато цікавого.

Дивіться «Нюзрум» – новий мультимедійний проект Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.

Нагору
XS
SM
MD
LG