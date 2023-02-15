Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі

Європарламент закликав грузинську владу звільнити з-під варти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

За схвалення відповідної резолюції проголосували 577 депутатів, 33 «проти» та 26 «утрималися».



Як повідомляє пресслужба установи, зважаючи на повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час перебування під вартою, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном. Вони закликають нинішнього президента Саломе Зурабішвілі скористатися своїм конституційним правом на його помилування.

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Депутати Європарламенту також вважають, що те, як ставляться до колишнього президента Саакашвілі, є лакмусовим папірцем відданості грузинського уряду європейським цінностям.



Крім того, у резолюції згадується роль, яку олігарх Бідзіна Іванішвілі відіграв у затриманні Саакашвілі «в рамках особистої вендети».

Експрезидент Грузії, який має українське громадянство, був заарештований у Тбілісі восени 2021 року після таємного повернення до країни. На той час щодо нього був ухвалений заочний вирок – 6 років позбавлення волі у справі про перевищення повноважень.

Тбіліський міський суд 6 лютого відмовився відтермінувати виконання вироку в справі Саакашвілі.

Міністерство закордонних справ України, коментуючи це рішення суду, заявило, що «влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні».