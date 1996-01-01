У ніч на 22 червня 1941 року в Радянський союз прийшла війна, яка до того моменту вже встигла торкнутися життів мільйонів людей по всьому світу. У цей день киянка Ніна Герасимова почала вести свій щоденник. Протягом всього періоду окупації вона детально записувала в свій темно-бордовий зошит особисті переживання і, часом, суперечливі думки.
Через десятки років після закінчення війни Герасимову нагородили грамотою «Праведника України». Ризикуючи власним життям, дівчина довгий час переховувала у себе вдома єврейську сім’ю Грінбергів від масових розстрілів в Бабиному Яру.
Тепер рукописи зберігаються в Національному музеї історії України – Меморіальному комплексі у Києві, а цифрова версія – в редакції видання "Гордон". «Настоящее время» публікує деякі частини цих щоденників, написаних російською мовою.
1941
22 червня 1941 року
Війна. Сьогодні о четвертій годині ранку німецькі літаки здійснили наліт на Київ. О сьомій годині крізь сон почула вибухи бомб, але думала – це звичайні навчання. Вранці в місті було тривожно і напружено, хоча ніхто нічого не знав. Багато хто думав, що це маневри. О 10 ранку я пішла до ВНЗ, там мені сказали, що становище дуже серйозне, на Солом’янці горять аеродроми, і є поранені. Ніхто вже не сумнівався в правдивості цих чуток. О 12 годині повідомили, що буде виступати по радіо Молотов. Всі зібралися в їдальні. Молотов повідомив, що Німеччина напала на нас у багатьох пунктах через Фінляндію, Румунію та інші кордони. Бомбила Київ, Житомир, Таллінн і Севастополь. Всі в тиші слухали, а потім розійшлися по домівках. Вбито і поранено в Києві 200 осіб. Я не хвилююся, дуже спокійна, хоча місту загрожує велика небезпека. Не віриться, що зі мною може щось погане статися. Якийсь незвичайний спокій. Трохи болить голова, це я трохи застудилася. Невже Київ буде зруйнований?!
25 червня 1941 року
Вчора день пройшов спокійно. Сьогодні під час сніданку о сьомій ранку почула шум моторів і вибуху. Я бачила через вікно, як били зенітки. Всі втекли з буфету. Я закінчувала сніданок одна під вибухи бомб. Всі зібралися в коридорі.
2 серпня 1941 року
З другої години ночі я не спала. Десь вдалині вибухали снаряди, весь час літають літаки, б’ють зенітки, б’ють гармати. Мабуть, бої десь недалеко від Києва. Кажуть, що прорвалися дві танкові дивізії і бої йдуть у Василькові. По радіо передають веселі пісні, а десь гинуть люди. У Москві запроваджена карткова система на продукти.
4 серпня 1941 року
Вчора в кінці дня літали німецькі літаки, їх обстрілювали. Мама з переляку навіть розплакалася. Вночі чула весь час гул від вибухів. На Москву кожен день нальоти, там пожежі. У Києві вранці оголосили тривогу. Бої йшли над мостом в районі Петрівки. На базарі нічого немає. За цей час було 17 нальотів на Ленінград, але вони всі були відбиті.
7 серпня 1941 року
Не перестаючи гуркочуть рармати. Німці близько Голосієва. Вранці населення Голосієва бігло в місто. Вулицями багато машин і підвід, навантажені речами. Київ узятий в підкову. Відчувається близькість фронту. Ніхто вже не сподівається, що Київ утримають. Вночі спати не доведеться. Ми все склали у валізи і вузли про всяк випадок. Мама пішла ночувати до знайомих, а я не хотіла. Смерті я не боюся, я так багато хвилювалася, стільки намучилася, що мені нічого не шкода. Я давно убита. Мама все плаче і хвилюється. Боїться за мене, мене це дивує і трохи смішить. Адже вона зробила мені так багато поганого, так нещадно розбивала мої успіхи, а тепер хвилюється. Смішно.
5 вересня 1941 року
На окопи брали без розбору, навіть з маленькими дітьми. Але стільки людей виявилося непотрібними. Багато повернулися.
6 вересня 1941 року
Ніч пройшла спокійно. Все страшенно дорого. Сало коштує 100 рублів.
18 вересня 1941 року
Страшне коїться у Києві, невпинні вибухи, гуркіт, стрілянина, небо закривають клуби диму. Підірвали ТЕЦ, депо та інші споруди. Дим з усіх боків. Зранку немає води, радіо не працює з шостої ранку. Була в місті. Нескінченна кількість військових, машин, йдуть війська. Якось грізно стало і холодно. Багато поранених, багато жінок, які плачуть. Мабуть, йде відступ. Це, напевно, остання ніч. Неможливо писати, все гримить і гуркоче. Перший раз я відчула удар повітряною хвилею. Все цінне в Києві зруйновано. Постійно дзвенять вікна. Вікна я закрила матрацом, подушками, щоб не бути пораненою осколками скла. А мама все плаче. Мені не весело, але я відносно спокійна. З усіх боків пожежі. Як довго будували, і як швидко зруйнувати.
19 вересня 1941 року
Ніч пройшла тривожно. Перший раз за весь час я спала вдягнена.
Вчора ввечері все небо було охоплено загравою. Я вийшла на вулицю. Видно було сильну пожежу за ззалізничним полотном. Видно було хвилю вогню. Пізніше почалася сильна стрілянина, все гуло і тремтіло. Я думала, що це йдуть бої в місті, але сьогодні дізналася, що це в Шевченківському саду підривали всі припаси. В саду стоять дерева з обдертою корою і поламаними гілками і являють собою сумне видовище. Хлопці збирають гільзи. У довколишніх будинках вилетіло все скло. Ранок був холодний, похмурий. Сильний вітер йшов по небу, темні хмари. Місто я не впізнала. Неначе це не Київ був. Пусто, брудно. Мертве місто.
Рано вранці грабували магазини, але там майже нічого не було. Все вивезли. Зараз з’явилося холодне сонце. Я пішла на Хрещатик. Вулиця майже порожня, рідкісні люди бігли назад, перелякані, що в місті німці. Говорили, що близько молочного магазину лежать убиті. Мешканці їх забрали. Київ здали без бою.
Вступили німецькі війська на мотоциклах. Мовчазно і холодно дивилися на них. У Києві жваво біля магазину. Тягли все, що попадеться, особливо іграшки. Розбирали мішки загороджень. Але людей було мало, боялися. Вулиця була засипана осколками скла і папірцями. День був надзвичайно холодний і похмурий.
(...)
20 вересня 1941 року
Кажуть, що випущено якусь відозву. Євреї страшно перелякані. Швидше б встановився якийсь порядок. Німці застрелили (написано нерозбірливо. - ред.) Прийшли в квартиру, стали сильно стукати. Я не могла ніяк їм відкрити, був зіпсований замок. Вони кричали, погрожували зброєю. У сусідів взяла цукор, варення, подушки. У (написано нерозбірливо - ред.) зняли з руки годинник, вона навіть не встигла отямитися. Настрій жахливий. Кажуть, що взяли Ленінград, Полтаву, Москва оточена!
26 вересня 1941 року
Горить Пушкінська, Музичний провулок. Будинок вибухає, і неможливо нічого зробити. Немає води. Всі люди з великих будинків з вузлами йдуть вулицями. Багато хто живе на вулицях. Сьогодні гнали великий натовп євреїв.
Ніч була темна. З боку Хрещатика йшли густі клуби диму. І над нашим будинком стоїть велика заграва, від неї навіть земля стала рожевого кольору. Весь час видно спалахи і чутно, як вибухають будинки. Розійшлися спати пізно. Розбудила ніч нас Еф. Ів. Звідкись стало відомо, що німецьке привезене радіо повідомляє, що все місто повинно евакуюватися. Короленка підірвуть. Мама в паніці стала збиратися, сердиться. Було просто моторошно. Взяли найцінніше і винесли в коридор.
Деякі сусіди пішли на польову. Я з іншою частиною сусідів вийшла на вулицю. Було страшно дивитися, як люди з дітьми, навантажені валізами і вузлами, ледве йшли, намагаючись втекти. Ми зупиняли деяких, питали, хто велів йти, і все говорили по-різному. Хто говорив, що все місто буде підірване, інші, що тільки частина міста.
Поруч з нашим будинком біля школи 45 стояв німецький пост. Підійти до постового і запитати всі боялися, щоб не вбив. Мені все набридло, і я вирішила піти одна. Говорю німецькою я погано, але вирішила, що як-небудь зможу запитати, що нам робити і зрозуміти відповідь.
Німець, намагаючись чітко говорити, пояснив, що наш квартал в безпеці, що йти треба з району Оперного театру. Я повернулася і повідомила це сусідам. Я запросила до себе залишену мною сім’ю – чоловіка, дружину та стару. Вони були надзвичайно вдячні і хотіли ночувати хоча б на сходах. Але я запросила їх додому, пригостила чаєм. Марія Федорівна виявила, що вона втратила всі паспорти. Пішла шукати, але не знайшла. Спати лягли під ранок. Сьогодні я залишила їх жити у себе. Пилип Гнатович – юрист. Він сьогодні вранці мені дуже чарівно подякував за гостинність. Мені якось стало незручно. Марія Федорівна все не може заспокоїтися і хвилюється через загублені паспорти.
28 вересня 1941 року, 20.00
Щогодини новини. Всередині дня вивісили страшний для євреїв наказ: щоб завтра 29.09 всі вони з’явилися на восьму годину ранку на Лук’янівку (Бабин Яр) із документами, теплими речами. Хто не з’явиться, того розстріляють.
Як видно, всі вони будуть вислані з Києва. Хвилювання серед євреїв страшне. Важко бачити страждання людей. Багато з них думають, що вони йдуть на смерть. Прийшла Марія Федорівна, страшно схвильована, і сказала, що вони євреї і завтра їм потрібно йти. Паспорти у них були російськими, але вона їх втратила. Важко було дивитися, як плакав Пилип Гнатович, намагаючись приховати сльози. Я дала йому валер’янку.
Євреї цього ніяк не очікували. Увечері прийшов Віктор і покликав Ф. І. грати в дурня. Я відмовилася, але він боявся не піти, щоб не викликати підозр, тому що всі сусіди їх вважали росіянами. Скоро повернувся. Люда мені сказала, що їй сказав Арончик, що євреїв вишлють в Радянський Союз. Я з радістю прибігла і сказала своїм. Ф. І. повірив, був дуже радий і сказав: «Ніночко, ви у мене з душі камінь зняли, дозвольте мені вас поцілувати» і поцілував у щоку. Я цей поцілунок ніколи не забуду. Пішов особисто поговорити з родиною Арона.
Я вмовила завтра відправити тільки стару, а самим поки не йти. Все одно в один не відправлять, а там видно буде.
Старій 80 років. Вона просила, щоб я ніколи не розлучалася з подарованою мені пудреницею і завжди пам’ятала, що її молитва завжди зі мною. Приготувала їй білі сухарі у дорогу. З раннього ранку натовпи євреїв тяглися по вулицях з вузлами і валізами, дітьми. Видовище було тяжке, не чути було сліз, йшли все мовчки, ніхто з російських жителів не дозволив собі жодного хуліганського випаду проти них. Ф. І. та М. Ф. я не пустила. Вони послухалися мене. Цілком можливо, що росіян теж виселять з Києва і зроблять його повністю українським містом.
Швидше б закінчилася війна!
30 вересня 1941 року
Дізналися, що євреїв розстріляли в Бабиному Яру. Ніхто цього не очікував. Добре, що не пустила Ф. І. та М. Ф. Ф. І. сказав, що краще б він свою матір своїми руками отруїв. Але хто ж знав. Вона також не могла залишатися у мене. Всі росіяни в квартирі, і вони підозри ні в кого не викликають. Страшно.
10 жовтня 1941 року
Страшно пройти по Хрещатику, одні обгорілі руїни. Немає Миколаївської вулиці, зруйнований цирк. Страшно дивитися на Прорізну вулицю. Вулиці немає, не видно навіть дороги, все захаращене руїнами. Зруйнована Мерінгівська, Лютеранська, Інститутська та частина вулиці Леніна. Немає слів для обурення. Яке злодіяння! Зруйнований центр без будь-якої мети.
19 листопада 1941 року
Життя не налагоджене, на все скажені ціни, я сильно схудла, тому що харчування дуже погане, у мене велика слабкість. Поки ніде не працюю. Мене обурює Лі, вона прекрасно живе, нічого їй не бракує. Раїса страшний панікер, вона боїться голоду, боїться, що людей безвинно будуть розстрілювати. Для остраху. Настрій у них похоронний. Лише я з надією дивлюся вперед, не вмію скаржитися і плакати. Мені море по коліно і на душі у мене спокій.
31 грудня 1941 року
Кінець цього страшного року. Я з надією на краще вступаю у новий рік. Хотілося б, щоб ні я, ні мама не хворіли і були б неушкоджені, щоб швидше закінчилася ця жахлива війна, і щоб я закінчила цього року інститут.
Щасливого життя бажаю собі в новому році. А скільки людей не зустріне Новий рік! Скільки поранених і вмираючих буде в цю ніч. Зима, та ще сильні морози. Неможливо уявити весь жах на фронті. Хочеться всім побажати удачі, щасливої зустрічі Нового року, особливо тим, які зараз знаходяться безпосередньо в бою.
Швидше війна скінчилася! Скільки мільйонів людей зітхнуло б з радістю! Коли вона закінчиться ?! Швидше б пройшла зима і настало тепло. Весь тиждень мороз -17 градусів. Щасливого Нового року бажаю всім своїм!
«На вокзалі твориться щось страшне. Масові поховання, сльози й істерики, крики і непритомність. І все це заглушає духовий оркестр».
28 січня 1942 року
З початку цього року теж ніяких змін.
6 квітня 1942 року
Другий день Великдень. Прийшов Віктор Іванович виряджений і зробив урочисто мені пропозицію. Просив подумати, тому що це було зроблено в дуже м’якій формі. Я подякувала йому за симпатію до мене. Звичайно, я і мама були б забезпечені, але це абсолютно неможлива річ!
Погубити своє життя через матір і сильну вигоду. Звичайно ні, навіть не думай. В. І. обіцяв завтра влаштувати на роботу, це особливо необхідно, тому що є постанова відправити з Києва 25-30 тисяч осіб, і в першу чергу непрацюючих. Робота мене не цікавить, але хороші обіди і пайки. Настрій в місті поганий. Всі страшно дорого, постачання ніякого. Пшоно 15 рублів стакан. Десяток картоплин 100-120 рублів, чорна мука 10 рублів стакан, хліба дають 0,5 кг в тиждень. Жити важко.
1 травня 1942 року
Цілий день невеликий дощ. Повинна була бути демонстрація, але її відмінили через дощ. Настрій відповідає погоді. Я нічого доброго не очікую.
Працювати почала 8.04 на фабриці і в цей же день мене викликали повісткою до Німеччини і маму теж. Я швидко звільнилася від цього, тому що надала довідку про роботу. Складно було з мамою, її обов’язково хотіли забрати. Мені довелося багато повозитися, але я її буквально на кінчик вихопила. Через кілька днів прийшов Дзуль і запропонував працювати за фахом на заводі «Більшовик», але я відмовилася. Я ж росіянка!
Все місто охоплене тривогою, тільки і говорять про відправку до Німеччини. Після лікарського огляду відправляють під конвоєм, садять в товарні вагони і в Німеччину. Не дають часу на домашні справи. Всі кидалися, без всякого розбору розбивали сім’ї, а в паспорті писали, що дана людина добровільно їде в Німеччину.
Скільки хвилювань, скільки сліз! Тільки трохи заспокоїлися, як нове розпорядження: забирають до Німеччини дітей від 14 років. Це ще страшніше, і цього ніхто не очікував. На вокзалі твориться щось страшне. Масові поховання, сльози й істерики, крики і непритомність. І все це заглушає духовий оркестр. Коли поїзд рушив, то стояв стогін від криків і криків від’їжджаючих дітей і батьків. Горе людське неможливо описати. Нахабство невимовне. Все, що писала про німців раніше, блідніє перед дійсністю.
Живуть в Німеччині в бараках, під конвоєм ходять на роботу. Люди знаходяться в становищі рабів, а то й гірше. Гарненьких дівчат беруть в покоївки. Ставлення до німців дуже вороже. У мене зараз якийсь байдужий настрій. Нічого не шкода. Звикаю до думки, що Німеччини мені не уникнути.
14 серпня 1942 року
Я страшно схвильована, просто все тремтить. Тільки що відправила маму в Козятин. Посадила в паровоз на ходу, не встигла жодного слова сказати. Страшно тривожно на душі. Вона поїхала без грошей і майже без речей. Аби все було добре. Завтра о 3 годині ранку піду зустрічати цей поїзд. Сподіваюся, що вона влаштується. Невже їй буде погано? Солнцев велів її відправити на село, щоб вона краще харчувалася, інакше буде погано. Вона важить 2 1/2 пуди (близько 41 кг - ред).
18 серпня 1942 року
Отримала від Віті прекрасні квіти. В. дуже гарний, м’який і ніжний, і трохи нагадує Славу.
5 листопада 1942 року
Які люди негідники і мерзотники, я ж занадто довірлива. У мене вже нерви просто не витримують. Я пішла б куди-небудь працювати в інше місце, але боюся, щоб в Німеччину не взяли. Тут ми проходимо під виглядом сліпих. У мене страшно важко на душі. Швидше б мама повідомила що-небудь про себе. Мені необхідно лікування, а грошей немає.
31 грудня 1942 року
Закінчується цей жахливий рік. Настає Новий 1943 рік, але я від нього нічого доброго не очікую. Одна безпросвітна пітьма. Кінця війні не видно. Знову чекають набір до Німеччини. Втримаюся я?
Зараз я одна. Одягла гарну сукню, прибрано, в кімнаті поки тепло. Напилася чаю з ячним хлібом. Каганець ледь освітлює стіл. Жахлива зима. Одна піч мене вимучила. Не працюю. В. І. останні сили вимучив. На Різдво поїду за мамою. У німців хорошого мало – вони ведуть оборонні бої. Наші наступають. Так що не так-то просто перемогти Росію.
Як можна сміятися, танцювати і співати, зустрічаючи Новий рік? Коли стільки крові ллється, коли кожну хвилину хтось помирає і страждає. Що несе Новий рік? Аби він не був гірше цього. Хоча б не їхати з Києва і бути здоровою і мені, і мамі. І щоб закінчилася війна.
27 січня 1943 року
Мої іменини, мій улюблений день, але ніколи він не був таким поганим. Холодно, брудно, незатишно. На роботі мене всі привітали і вважають мене дуже цікавою. Сьогодні день дуже тривожний, йде велике перекидання військ – по вулицях йдуть машини, знаряддя, все пофарбовано в білий колір. Потяги завантажені військовими, приватний проїзд заборонений. На базарі все подорожчало. Буханець хліба в 1 1/2 кг коштує 140 рублів. Я рада, що так вдало сходила до мами і у мене все є. Вдало полагодила туфлі. Взяли 300 рублів, це дуже дешево. Хотіли 500 рублів.
Сьогодні на вулиці повісили людожера. Сотні людей стояли кілька діб і чекали цього. Він був бездарний інспектор Корнієнко. У нього виявили труп жінки. Ходили чутки, що це він убив 28 осіб і м’ясо збував на ковбасу і на пиріжки. Хвилювання в місті було велике. Сьогодні з’явилася замітка в газеті, що він убив дівчинку 15 років на сексуальному ґрунті. Зварив її м’ясо та їв.
Страшно думати про наближення фронту. Буде бомбування і Київ буде зруйнований. Доведеться куди-небудь йти. Страшно, страшно, особливо йти в холод.
18 квітня 1943 року
Лі перебуває на повному утриманні німців. Я ніколи цього не очікувала. Вона забула, що її чоловік на фронті. Не думаю, щоб німці її всім постачали з одного доброго ставлення до неї, і, звичайно, справа не обмежується одними поцілунками, як вона каже. Зустрічати з німцями Новий рік! Ось так Лі! Чепуриться, страшно фарбується і відвідує всі театри з німцями. Мені було б соромно, щоб мене хто-небудь побачив поруч з німцем, а вона пишається своїм «успіхом».
У неї страшно вульгарний вигляд, стало неприємно дивитися. Але мої нотації вона не слухає.
23 серпня 1943 року
Повідомили по радіо, що евакуювали Харків, і що він перетворений на купу руїн і не представляє тепер ніякої цінності. Нещасне місто, що там коїться? Невже така ж доля чекає на нас? Страшно думати, що всі вулиці будуть перетворені в руїни. Київ чекають важкі дні.
19.08 я говорила на товарній станції з харків’янами. Вони розповідали про знущання росіян над мешканцями. Маса арештів. Причому всіх жінок, які гуляли з німцями, заарештовують і ображають. Мене це не чіпає, так як я ніколи ні з одним німцем не говорила і навіть зі своїми не хотіла знайомитися і гуляти. Якось нецікаво було і далека від цього.
Як це моя Л. буде, вона й справді перетворилася в німецьку вівчарку. Їй навіть незручно заходити до мене. Скоро ж вона пішла по поганому шляху. А я дійсно можу пишатися собою. Кажуть, що є евакуйовані з Полтави фольксдойче. Ось цих запроданців мені теж не шкода.
25 жовтня 1943 року
Ось я і біженка! Важко відразу все описати. 17 жовтня я побачила, що доведеться виїжджати. Виселяли вулицю за вулицею. 17.10 з Л.Б. пішли влаштовуватися на тютюнову фабрику, носили тютюн. З великими труднощами я отримала пов’язку, що працюю, і це давало право деякий час залишатися в Києві.
18.10 я домовилася з одним шофером, я протягом півгодини повинна була повантажити речі. Мама від хвилювання мало не плакала, металася з кутка в куток. Сяк-так покидали речі в машину, інше все кинула. Я навіть не прагнула взяти зайвий вузол, тому що була впевнена, що і те, що взяла, доведеться кинути. Сіли у вагон. Потім стали говорити, що евакуація припинена на вісім днів. Я дуже шкодувала, що поспішила з від’їздом, і не знала, що робити, чи не краще повернутися. Але ніхто сам особисто не чув цього розпорядження.
«Це кінець!» – пролунало в голові. Інстинктивно обхопивши маму, пригнулась до ліжка з закритими вухами, щоб не чути розриву від бомби.
У всьому вагоні були тільки втрьох. Простояли добу і лише 20.10 рушили. Повільно їхали і довго стояли. Нарешті 21.10 о шостій вечора дісталися до Фастова. По дорозі бачила страшну картину краху двох паровозів і вагонів, які валялися перекинуті і обгорілі. Говорили, що дві ночі бомблять Фастів. Лише тільки ми приїхали, як почувся важкий гул літака. Ми замовкли. Гул наближався. Ясно було, що це російський літак, і раптом пролунав гуркіт, впала бомба, через мить знову почула свист падаючої бомби. «Це кінець!» – пролунало в голові. Інстинктивно обхопивши маму, пригнулась до ліжка з закритими вухами, щоб не чути розриву від бомби, і втретє гуркіт. «Це смерть», – подумала я.
Мама, плачучи, перехрестилася і поцілувала мене і Лідію. Сидіти більше не було можливо. Ми вибігли з вагону. Було видно, як удень. Ми і сусіди з іншого вагону побігли через лінії за якийсь будинок і там лягли за стінкою. Все гриміло і гуркотіло від бомб і зеніток. Я весь час тримала маму, була біля неї. Після побігла далі, перелізла через якийсь паркан, знову лінії, лінії, без кінця. Нарешті потрапила в якийсь рів. Я собою закрила маму, щоб якщо судилося бути вбитою, так це була б я, а не вона. Після стала трохи оглядатися. Вибухи були праворуч. Ми, освітлені яскравим світлом ракет, пробиралися садом, а потім побігли селом. Через якийсь сад. Коли стихло, повернулися назад і вирішили не спати, а по черзі чергувати.
Чергувала я, хилило на сон, і раптом знову гул. Я підняла тривогу. Знову побігли, але все було спокійно. Коли повернулися назад, наших вагонів вже не було. Залишилися без усього, у чому стояли. Мама просто оніміла, я була абсолютно спокійна. Лише годину тому могли прописти не тільки речі, але й наші життя. Ми думали і рятували тільки себе. Пішли шукати свої вагони, і знову гул літака. Він скинув червону ракету. Ми знову побігли, але все було спокійно. Незабаром знайшли свій вагон, тоді мама розплакалася. Кінець ночі пройшов спокійно. Ми легко відбулися. Три вагони в нашому поїзді були розбиті першими трьома бомбами. Наше щастя, що літак не пішов по довжині ешелону, тоді був би кінець нашому життю.
На світанку поїхали в Білу Церкву. Добралися добре. Маму поїздом відправили в Рокитне, а самі залишилися ночувати в вагоні. У цю ніч наліт на Фастів був набагато сильнішим. Були такі вибухи, що у нас в вагоні тремтіли двері. Нерви були розхитані. Ніч пройшла тривожно. На другий день, 23.10, приїхала машина і відвезла нас в Рокитне. Побачивши мене, мама розплакалася; вона думала, що вночі бомбили Білу Церкву.
У Києві вже о 19:10 вигнали всіх із нашої вулиці. Паньківську виселили всю протягом 45 хвилин. Вигнали всіх із міста, і чутки про припинення евакуації були брехнею. Який же це все жах. Вчора і сьогодні я відпочиваю. Поки живемо у Ніни Брюно. Рокитне – красиве містечко. Але сьогодні знову тривожно. Забирають племінну худобу, вози, копають окопи. У сусідньому селі розбитий цукровий завод. Треба їхати в більш глухе село. Що робити? Де порятунок? Як я втомилася. Хоч би далі пощастило.
23 листопада 1943 року
Рано вранці поїхали німці. Їм, мабуть, теж воювати набридло.
2 грудня 1943 року
Вчора була в Рокитному. Там повісили трьох хлопчиків за бандитизм, а батьків їхніх розстріляли.
31 грудня, п’ятниця
Вчора ввечері почалася артилерійська стрілянина і весь час посилювалася. Була у Віри Іванівни, вона боялася і хрестилася. Я не давала їй прислухатися і намагалася підтримувати бадьорий настрій. Всі чутки про Білу Церкву виявилися помилковими. Там відносно спокійно. Нікого не евакуювали. Лягла спати о 11 годині. Спала погано.
Сьогодні вранці була в селі метушня і паніка. Чоловіки бігали і ховалися, жінки кричали, махали руками. У нас в хаті теж все тремтіло. Мама бігала від вікна до вікна. Я своїм спокоєм вплинула на домашніх, і вони заспокоїлися. Проходили добровольці, розповідали, що їх розбили приблизно 12 км звідси. Наші можуть незабаром бути тут. Можливо, що і завтра. Це найбільш тривожний час, скоріше б його пережити.
Нарешті закінчиться цей страшний рік. Хочу сподіватися, що новий, 1944-й, рік не буде таким жахливим. У цей рік я багато пережила і все втратила, що наживалося роками і з таким трудом. Щось чекає мене в новому році. Одне бажання – щоб закінчилася війна і знову бути в Києві.
Буду працювати за фахом або ж піду працювати сестрою. Сестра з мене буде хороша.
5 січня, cереда
Провели страшну ніч. Пройшов фронт. Вчора страшно гуркотіло, але я все ж роздяглася і могла спати. Але о 11 годині ночі почався свист снарядів, спалахи вогню – строчив кулемет. Я миттєво вдяглася. Лише мама шукала щось одне, то інше. Всі свої речі покидали в льох і самі там сиділи кілька годин. Коли трохи стихло, повернулися додому. Заснула я під ранок важким сном. Вночі йшли танки, військо, мабуть, розбиті частини. Сьогодні вранці почалося щось неймовірне. До 12 годин просиділи в погребі. Строчив кулемет, гриміли гармати і було чути стрілянину з рушниць. Як видно, увійшли росіяни та був бій. Всі поховалися. Я не можу переносити лише гулу літака. Почався повітряний бій. Гуркочуть знаряддя. Німецький літак рятується втечею. Знову стріляють...
6 січня
Нарешті увійшли наші. Справжні російські сибіряки. Молоді, бадьорі, впевнені в перемозі. Вчора ледь встигла поїсти, як почався наступ. Був якийсь жах! Гули знаряддя, літаки, танки. Вийшли ми з льоху, коли вже темніло. Скоро побачу Київ! Що застану там, тривогою стискає серце. Де буду жити?
9 січня, неділя
Сьогодні буду збиратися, щоб йти до Києва. Хвилює мене здоров’я мами. Вона все кашляє. Швидше б до Києва. У селі багато убитих, хто плаче, а хто тішиться приходу чоловіків, синів. Війна для мене закінчена. Я збираюся додому. Німеччина, звичайно, вже розбита і більше з силами не збереться для наступу.
Почалися безуспішні пошуки кімнати. Стара кімната зайнята, речі вивезені. Потрібно подавати в суд.
16 лютого, середа
Скільки тривог було за цей час і страждань, описати неможливо. Це було ходіння по муках. 10.01 я вийшла з села з невеликою торбинкою. В Київ. І якщо я пройшла трохи, як частина супутників повернулися назад в село. Пройшовши далі, я так втомилася, що теж повернулася назад. Біля села мені зустрілася підвода, яка підвезла до Черкас, потім йшла, потім якась машина підвезла до Василькова.
Наступного ранку була страшна завірюха, яка збивала з ніг, але я все ж вийшла на дорогу. Через дві-три години мене підібрала машина. Приїхала в Київ о шостій вечора. Страшно замерзла. Йдучи по місту, я побачила нові руйнування. Згоріла частина Червоноармійської, Саксаганської, Короленка, Тарасівської.
На душі було важко і зовсім не радувало, що я знову в Києві. Пішла до Ліди. У неї жив якийсь майор. Мене це страшно здивувало, але потім зрозуміла, що все йде закономірно, інакше і бути не може. Вона знову поміняла шкуру. Треба лише брати приклад і вчитися у неї. Але я не зможу, аж надто у мене прямолінійний характер. Я їм завадила, але була так стомлена і змерзла, що не могла шукати іншого місця. Спала в нетопленій кімнаті і думала, що абсолютно застуджуся. Почалися безуспішні пошуки кімнати. Нарешті знайшла дуже погану на п’ятому поверсі. Стара кімната зайнята, речі вивезені. Потрібно подавати в суд.
Кинувши все, поїхала до мами. З великими труднощами дісталася. Всі машини загрузли в багнюці. 10 км їхала шість годин. О третій годині ночі пішла до мами. Вона бліда, худа і все кашляє, а головне, вона не доглядає себе. Без мене тяжко хворіла.
Була в селі один день. Речі залишила у Віри Іванівни. Важко все ж від когось залежати. Приїхала в Київ і 15.01 пішла на завод КЗТС, мене тепло зустріли. Зараз працюю там інженером-хіміком. Зараз у відпустці, з 2.02 по 18.02. Завтра хочу поїхати до мами, щоб взяти частину речей і продуктів. Вчора була в інституті. Мене прийняли на четвертий курс денного факультету хімії.
Життя йде повним ходом. У місті працюють кіно, театри, заводи. Хліба дають по книжках по 300 грам. За ним стоять черги з третьої години ранку.
Перемог у нас багато, взято багато міст. Берлін бомблять, але кінця війні ще не видно. Повідомляли, що Німеччина пропонує Англії сепаратний мир. Але Англія дала спростування. Весь час пишуть про звірства німців, йдуть розслідування. Я так втомилася, така змучена, що немає енергії про що-небудь піклуватися, купувати, діставати. Важко, страшно важко. Отримала лист від матері Ігоря. Мене дуже зворушила її турбота про мене. Бачила Гришу. Він дуже важко страждає від того, що він єврей. Він зі мною був дуже відвертий. Дуже шкода його.
13 березня
Мене абсолютно ніхто не цікавить і не цікавив всі ці роки. Вважаю, що в роки війни не до захоплення, навіть якось і в голову це не приходило. Та й раніше я ніколи не захоплювалася, мене тільки тішило, коли в мене закохувалися. Коли пройде ця жахлива війна! Протягом всієї війни у мене не було жодного світлого дня. Та й як можна було сміятися, коли стільки страждань, стільки ллється крові!
21 березня
Повідомили по радіо, що взята Вінниця. Кажуть, що вона горить кілька днів. Кажуть, що німці окупували Угорщину.
Мої справи кепські, купити з меблів нічого не можу. Хабарництво і свавілля страшні. Меблі можна дістати тільки через знайомства за хабар. Чесним шляхом зробити нічого не можна. Обурює все це неподобство.
Сьогодні до мене підійшов блідий худий червоноармієць і попросив милостиню на хліб.
28 квітня
Не можу я жити: змучилася я страшно.
7 травня
В ніч з 5-го на 6-е знову бомбили Дарницю протягом півтори годин. Кажуть, що німці пішли в наступ. Невже вони застосують гази ?! У Києві вся торгівля в руках євреїв. Вони воюють на трудовому фронті! Невдоволення ними страшне.
26 червня
Було відкриття стадіону. Рівно на три роки запізнення. Л. була на відкритті. Вона весело живе, час не втрачає. Повернеться Альоша – вона знову буде зразковою дружиною. Страшний наплив євреїв, займають теплі місця.
1 жовтня, неділя
Останнім часом багато працюю над виконанням виробничої програми, навіть начальник цеху сказав, що я золотий працівник і одна виводжу цех, і це вірно. Додому повертаюся о першій-другій ночі.
16 жовтня
На заводі мене тримають просто на ланцюгу. Посварилася з начальником. Мені здається, що він мені просто хоче перешкодити здобути освіту, тому що я росіянка. Слухала виступ Сталіна. Слухати його важко. Він абсолютно не володіє даром мови, але все ж говорить краще, ніж раніше.
26 листопада
В кімнаті холодно, каганець наганяє тугу. З ранку до вечора я зайнята. У місті сильно розвинений бандитизм. Роздягають, трохи стемніє. Немає жодного світлого дня. Все турботи і турботи. Видно, народилася я для однієї роботи. Вихідних днів майже немає.
19 лютого, середа
Сьогодні незвичайний день! Успіхи на всіх фронтах. Взяли Краків, Лодзь. Всі фронти пішли в наступ.
13 квітня
О шостій годині ранку повідомили, що помер президент США Франклін Рузвельт, від крововиливу в мозок. Сьогодні ввечері повідомили, що взятий Відень, кілька днів велися вуличні бої. Союзники просуваються майже без опору німців.
27 квітня, п’ятниця
Сьогодні повідомили, що наші війська і війська союзників з’єдналися в центрі Німеччини 25.04. Москва салютувала 24 залпами з 324 знарядь. По радіо виступали з короткими промовами Сталін, Черчіль, Трумен. Частина Берліна взята, йдуть великі вуличні бої. Краще Муссоліні сам покінчив би з собою, ніж терпіти знущання. Гітлер, мабуть, це врахував.
9 травня, середа, 2 години 40 хвилин ночі
Кінець війні. Перемога! Перемога! Ура! Нарешті настав цей довгоочікуваний день. Перший день мирного життя. Кінець війні! Кінець всім її жахам для всього світу. О 2 годині 30 хвилин радіо повідомило про повну капітуляцію Німеччини і наприкінці війни з 23-ї години 8.05. Протокол підписаний в Берліні з нашого боку маршалом Якубовим, від Німеччини – Кейтелем. Грають марш. Чути в місті стрілянину, спалахи різнокольорових ракет. Яка радість! Яке щастя для всіх! Мене сильним стуком розбудила сусідка. Сьогоднішній день оголосили Днем перемоги. Важко навіть описати свої відчуття. Настав день, якого я так чекала, якого чекав весь світ. Скільки перенесено жахів за ці роки!
Страждань, хвилювань, бомбардувань, пожеж і, нарешті, вигнання. І тепер все це позаду! Скільки пролито крові, убитих і покалічених. Мені здається все ж, що Гітлер до сьогоднішнього дня не дожив. Зараз по радіо передають про беззастережну капітуляцію Німеччини. 23 година.
Після повідомлення про перемогу я спати не могла. Одяглася і разом з мамою і Тасею пішли на вулицю. Зайшли до Л. і пішли всі до опери. Ранок був дивовижно теплий і ясний. Людей було мало. Я зустріла перший мирний світанок. О 14 годині почалася демонстрація. Незважаючи на сильний, але короткочасний дощ, люди всі були на вулиці. Я бачила весь парад, пройшла з колоною повз трибуну.
Увечері з Ігорем пішла гуляти. Вулиці були заповнені людьми. Небо було освітлено прожекторами. Їх було дуже багато. Злітали різнокольорові ракети. О дев’ятій годині вечора по радіо виступав Сталін і, як завжди, важко було зрозуміти. Передавали процедуру підписання акту про капітуляцію. Німецький маршал, коли підписував, намагався триматися з гідністю, але у нього були вологі очі і на тремтячих щоках виступили плями. Я надзвичайно рада цьому дню, якого я чекала так довго. Сподіваюся, що подальше моє життя буде світлим і радісним.
1 червня
Як добре, як спокійно. Я себе відчуваю щасливою, як ніколи. Нікуди не поспішаю, нічого не хочу. Ніщо не тривожить і всім задоволена. Мир та спокій. Просто не віриться, ніби тихий сон.
Потрібно ще викреслити один проект і ґрунтовно зайнятися німецькою мовою. У роки окупації я абсолютно її забула.