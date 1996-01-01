У всьому вагоні були тільки втрьох. Простояли добу і лише 20.10 рушили. Повільно їхали і довго стояли. Нарешті 21.10 о шостій вечора дісталися до Фастова. По дорозі бачила страшну картину краху двох паровозів і вагонів, які валялися перекинуті і обгорілі. Говорили, що дві ночі бомблять Фастів. Лише тільки ми приїхали, як почувся важкий гул літака. Ми замовкли. Гул наближався. Ясно було, що це російський літак, і раптом пролунав гуркіт, впала бомба, через мить знову почула свист падаючої бомби. «Це кінець!» – пролунало в голові. Інстинктивно обхопивши маму, пригнулась до ліжка з закритими вухами, щоб не чути розриву від бомби, і втретє гуркіт. «Це смерть», – подумала я.

Мама, плачучи, перехрестилася і поцілувала мене і Лідію. Сидіти більше не було можливо. Ми вибігли з вагону. Було видно, як удень. Ми і сусіди з іншого вагону побігли через лінії за якийсь будинок і там лягли за стінкою. Все гриміло і гуркотіло від бомб і зеніток. Я весь час тримала маму, була біля неї. Після побігла далі, перелізла через якийсь паркан, знову лінії, лінії, без кінця. Нарешті потрапила в якийсь рів. Я собою закрила маму, щоб якщо судилося бути вбитою, так це була б я, а не вона. Після стала трохи оглядатися. Вибухи були праворуч. Ми, освітлені яскравим світлом ракет, пробиралися садом, а потім побігли селом. Через якийсь сад. Коли стихло, повернулися назад і вирішили не спати, а по черзі чергувати.

Чергувала я, хилило на сон, і раптом знову гул. Я підняла тривогу. Знову побігли, але все було спокійно. Коли повернулися назад, наших вагонів вже не було. Залишилися без усього, у чому стояли. Мама просто оніміла, я була абсолютно спокійна. Лише годину тому могли прописти не тільки речі, але й наші життя. Ми думали і рятували тільки себе. Пішли шукати свої вагони, і знову гул літака. Він скинув червону ракету. Ми знову побігли, але все було спокійно. Незабаром знайшли свій вагон, тоді мама розплакалася. Кінець ночі пройшов спокійно. Ми легко відбулися. Три вагони в нашому поїзді були розбиті першими трьома бомбами. Наше щастя, що літак не пішов по довжині ешелону, тоді був би кінець нашому життю.

На світанку поїхали в Білу Церкву. Добралися добре. Маму поїздом відправили в Рокитне, а самі залишилися ночувати в вагоні. У цю ніч наліт на Фастів був набагато сильнішим. Були такі вибухи, що у нас в вагоні тремтіли двері. Нерви були розхитані. Ніч пройшла тривожно. На другий день, 23.10, приїхала машина і відвезла нас в Рокитне. Побачивши мене, мама розплакалася; вона думала, що вночі бомбили Білу Церкву.

У Києві вже о 19:10 вигнали всіх із нашої вулиці. Паньківську виселили всю протягом 45 хвилин. Вигнали всіх із міста, і чутки про припинення евакуації були брехнею. Який же це все жах. Вчора і сьогодні я відпочиваю. Поки живемо у Ніни Брюно. Рокитне – красиве містечко. Але сьогодні знову тривожно. Забирають племінну худобу, вози, копають окопи. У сусідньому селі розбитий цукровий завод. Треба їхати в більш глухе село. Що робити? Де порятунок? Як я втомилася. Хоч би далі пощастило.