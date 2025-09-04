РФ відкриває порти БЕРДЯНСЬКА і МАРІУПОЛЯ | Новини Приазовʼя

Російський уряд 21 серпня видав розпорядження, яким відкрив окуповані порти Бердянська і Маріуполя для заходу іноземних суден. МЗС України назвало це рішення черговою спробою Кремля легалізувати окупацію українських територій. Тим часом Росія продовжує днопоглиблювальні роботи в захоплених гаванях та встановлює навігаційне обладнання.



Для чого Росія запрошує в захоплені порти іноземні судна? Як реагує Україна? Та чи скористаються міжнародні судновласники пропозиціями РФ?



Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведуча Юлія Щетина.



