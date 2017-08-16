Останній політ над Грузією

Коли фотодрони вперше з’явилися на ринку у 2013 році, давши можливість проводити дешеві та (відносно) безпечні зйомки з повітря, вони повністю змінили світ фотографії. Але з часом їхня поява викликала масу побоювань, пов’язаних із безпекою та приватністю, а тому нові закони почали суттєво обмежувати їх використання. Грузія була однією з останніх країн з відносно відкритим небом. Та з 1 вересня там теж наберуть чинності закони, які суттєво обмежать використання дронів у повітрі.
Коли про цю новину дізнався Еймос Чаппл, який став одним із перших у своїй професії, хто почав фотографувати за допомогою дронів, він одразу ж вирушив до Грузії з квадрокоптером для того, щоб відзняти мальовничі гори та низини Грузії без жодних обмежень.
Хрест на вершині перевалу Абано. Перевал висотою 2826 метрів з безкоштовним Wi-Fi доступом – улюблене місце відпочинку мандрівників, які подорожують з Кахетії до Тушеті.
Троїцька церква на горі над селом Ґерґеті (внизу зліва) сховалася від ранкових променів сонця, які вже освітили гору Казбек – найвищу точку в східній Грузії (5033 метрів).
Пастух веде своє стадо вздовж річки біля села Хісо. Річка біжить достатньо гучно, щоб приглушити шум чотирикілограмового дрона під назвою «Inspire 2», який використовували для зйомки цього кадру.
Ранковий туман підіймається над маленькою церквою в поселенні Ухаті, що стоїть вздовж військової автомагістралі Грузії, яка перетинає цей регіон з півночі на південь.
Старовинні оборонні башти проростають з вершини села Омало в Національному парку Тушеті, який межує з російським Дагестаном та Чечнею.
Стадо овець слідує за ранковим сонцем після того, як їх випустили з загону біля Омало. Ввечері тварини знову повернуться у неволю – це захистить їх від нападу вовків.
Хмари згустилися навколо крихітної церкви в районі Гулебі – південно-західному містечку автономної республіки Аджарія.
Будинки селища Ухаті радіють останнім променям сонця біля Воєнно-грузинської дороги.
Залишки фортеці Муцо на вершині гострого, наче лезо, гірського хребта біля кордону з Чечнею.
З кам’яної сторожової вежі в кавказьких горах відкривається вид на перевал Датві-Джварі біля села Шатілі.
Монумент дружби між Росією та Грузією – пам’ятник радянського періоду біля Гудаурі, де можна знайти зображення різних подій з російської та грузинської історії.
Склепи на вершині гори, розташовані всього в кілометрі від кордону з Чечнею. Коли чума охопила цей регіон, заражених селян відсилали у ці кам’яні будівлі, щоб вони там очікували своєї смерті. Сьогодні всередині цих будівель все ще можна побачити останки померлих людей.
Сонце проривається крізь темні хмари над селом Юта.
Кінець ери
Шавнабадський монастир біля Тбілісі. Перед заходом сонця він виглядає, ніби маленька частина італійського регіону Тоскана.
Табір для біженців Церовані біля кордону з самопроголошеною Південною Осетією. Тут живуть переселенці, які втекли під час п’ятиденної російсько-грузинської війни 2008 року. Ці люди ледь зводять кінці з кінцями та живуть за рахунок державної допомоги.
Фортеця Гремі – архітектурна пам’ятка, яка красується під сонцем на фоні зелених виноградників.
У спекотний день молоді та хоробрі стрибають у воду зі стіни водопаду Самцвера, розташованого біля міста Зестафоні. У тіні температура повітря досягає 38 градусів.
Античний печерний монастирський комплекс Вардзіа на півдні Грузії.
Незважаючи на те, що це місце є популярним туристичним напрямком, у деяких печерах ще живуть монахи. Їхні поселення відокремлені від туристів звичайною мотузкою.
Поселення на рівнинах центральної Грузії. Стрижку овець (і одного теляти!) вже практично завершили.
Недалеко від Цихиджварі лелека звила гніздо на даху церкви в Баралеті.
Стовп Кацхі – вапнякова скеля, де вже 24 роки живе літній грузинський монах для того, щоб «стати ближчим до Бога». Їжу йому наверх передають добровольці з монастиря під скелею.
Фортеця Хертвісі – одна з найстаріших в Грузії. Колись під час походу на Далекий Схід її пограбували війська Олександра Македонського.
Уплісцихе – покинуте кам’яне місто – одне з найдавніших поселень Грузії.
Кафедральний собор в Алаверді розташований посеред виноградників в Східній Грузії. Монахи цього монастиря співають пісні про вино, яке вони виготовляють власноруч.
Монастир Некресі серед родючих рівнин східної Кахетії.
Храм Джварі прокидається від перших променів ранкового сонця. Одразу під монастирем з’єднуються течії двох річок Арагві та Кури. На задньому фоні – антична столиця Грузії.
Літня резиденція Романових біля Боржомі. Після більшовицької революції будівлею користувався Йосип Сталін.
Пастухи ведуть своє стадо вздовж дороги в тихій грузинській провінції Горі.
Монумент «Мати Картлі», неофіційно відомий як «Мати Грузія», на фоні грузинської столиці.
Столиця Грузії в променях ранкового сонця.
Батумі у рожевих красках сонця, яке ховається за море.
Нічний Батумі. Після жорстокої сепаратистської війни з Абхазією на початку 90-х років, Батумі (яке має менш привабливі пляжі та менш чисте море, на відміну від відокремлених територій), почало будувати казино та хмарочоси, щоб привабити якомога більше туристів.
По інший бік від нічних клубів та неонового світла, на цьому знімку зображені тихі зелені пагорби Батумі, серед яких можна побачити монастир Святої Тройці.
Третє за величиною місто в Грузії Кутаїсі тихим туманним ранком.
Будівля парламенту Грузії в Кутаїсі. Цю суперечливу структуру побудували на місці меморіалу Другій світовій війні. Під час знесення радянського пам’ятника жінка та її восьмирічна донька загинули від осколків бетону.
Собор Святої Трійці у Тбілісі.
Середньовічна фортеця Рабат розташована над мультикультурним містом Ахалцихе, в якому можна побачити синагоги, церкви та мечеті, які розташовані досить недалеко один від одного.
Маловідомий серед туристів орієнтир «Хроніки Грузії» – це робота Зураба Церетелі. Він також є автором пам’ятника Петру І в центрі Москви.
Важкодоступна долина міста Чиатура, де все ще видобувають марганець. Місцевий завод обробляє цей рідкісний мінерал і відсилає його як до інших міст в Грузії, так і за кордон.
Канатна дорога в Чиатурі. Складна географія міста колись надихнула радянських інженерів встановити мережу «канатних доріг» для транспортування працівників до шахт, адже це єдиний спосіб туди дістатися.
Цей вагончик перевозить пасажирів ще з 1954 року.