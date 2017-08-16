Останній політ над Грузією

Коли фотодрони вперше з’явилися на ринку у 2013 році, давши можливість проводити дешеві та (відносно) безпечні зйомки з повітря, вони повністю змінили світ фотографії. Але з часом їхня поява викликала масу побоювань, пов’язаних із безпекою та приватністю, а тому нові закони почали суттєво обмежувати їх використання. Грузія була однією з останніх країн з відносно відкритим небом. Та з 1 вересня там теж наберуть чинності закони, які суттєво обмежать використання дронів у повітрі.

Коли про цю новину дізнався Еймос Чаппл, який став одним із перших у своїй професії, хто почав фотографувати за допомогою дронів, він одразу ж вирушив до Грузії з квадрокоптером для того, щоб відзняти мальовничі гори та низини Грузії без жодних обмежень.