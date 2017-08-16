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Останній політ над Грузією

Фотограф Еймос Чаппл вирішив відзняти красу Грузії з неба перед тим, як наберуть чинності нові закони, які закриють небо для безпілотних дронів

Матеріал: Еймос Чаппл

Оформлення: Войтек Гроєц

August 16, 2017

Коли фотодрони вперше з’явилися на ринку у 2013 році, давши можливість проводити дешеві та (відносно) безпечні зйомки з повітря, вони повністю змінили світ фотографії. Але з часом їхня поява викликала масу побоювань, пов’язаних із безпекою та приватністю, а тому нові закони почали суттєво обмежувати їх використання. Грузія була однією з останніх країн з відносно відкритим небом. Та з 1 вересня там теж наберуть чинності закони, які суттєво обмежать використання дронів у повітрі.

Коли про цю новину дізнався Еймос Чаппл, який став одним із перших у своїй професії, хто почав фотографувати за допомогою дронів, він одразу ж вирушив до Грузії з квадрокоптером для того, щоб відзняти мальовничі гори та низини Грузії без жодних обмежень.

Гори

Кахетія

კახეთი

42°39пн.ш., 45°32сх.д.

Хрест на вершині перевалу Абано. Перевал висотою 2826 метрів з безкоштовним Wi-Fi доступом – улюблене місце відпочинку мандрівників, які подорожують з Кахетії до Тушеті.

Казбек

ყაზბეგი

42°39пн.ш., 44°38сх.д.

Троїцька церква на горі над селом Ґерґеті (внизу зліва) сховалася від ранкових променів сонця, які вже освітили гору Казбек – найвищу точку в східній Грузії (5033 метрів).

Тушеті

თუშეთი

42°18пн.ш., 45°33сх.д.

Пастух веде своє стадо вздовж річки біля села Хісо. Річка біжить достатньо гучно, щоб приглушити шум чотирикілограмового дрона під назвою «Inspire 2», який використовували для зйомки цього кадру.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°33пн.ш., 44°30сх.д.

Ранковий туман підіймається над маленькою церквою в поселенні Ухаті, що стоїть вздовж військової автомагістралі Грузії, яка перетинає цей регіон з півночі на південь.

Тушеті

თუშეთი

42°22пн.ш., 45°38сх.д.

Старовинні оборонні башти проростають з вершини села Омало в Національному парку Тушеті, який межує з російським Дагестаном та Чечнею.

Тушеті

თუშეთი

42°30пн.ш, 45°03сх.д.

Стадо овець слідує за ранковим сонцем після того, як їх випустили з загону біля Омало. Ввечері тварини знову повернуться у неволю – це захистить їх від нападу вовків.

Аджарія

აჭარა

41°37пн.ш., 41°56сх.д.

Хмари згустилися навколо крихітної церкви в районі Гулебі – південно-західному містечку автономної республіки Аджарія.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°33пн.ш., 44°30сх.д.

Будинки селища Ухаті радіють останнім променям сонця біля Воєнно-грузинської дороги.

Хевсуреті

ხევსურეთი

42°36пн.ш., 45°12сх.д.

Залишки фортеці Муцо на вершині гострого, наче лезо, гірського хребта біля кордону з Чечнею.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°33пн.ш., 45°04сх.д.

З кам’яної сторожової вежі в кавказьких горах відкривається вид на перевал Датві-Джварі біля села Шатілі.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°29пн.ш., 44°27сх.д.

Монумент дружби між Росією та Грузією – пам’ятник радянського періоду біля Гудаурі, де можна знайти зображення різних подій з російської та грузинської історії.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°40пн.ш., 45°10сх.д.

Склепи на вершині гори, розташовані всього в кілометрі від кордону з Чечнею. Коли чума охопила цей регіон, заражених селян відсилали у ці кам’яні будівлі, щоб вони там очікували своєї смерті. Сьогодні всередині цих будівель все ще можна побачити останки померлих людей.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

42°34 пн.ш., 44°44сх.д.

Сонце проривається крізь темні хмари над селом Юта.

Кінець ери

Низовини

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°37пн.ш., 43°42сх.д.

Шавнабадський монастир біля Тбілісі. Перед заходом сонця він виглядає, ніби маленька частина італійського регіону Тоскана.

Мцхета-Мтіанеті

მცხეთა-მთიანეთი

41°52пн.ш., 44°40сх.д.

Табір для біженців Церовані біля кордону з самопроголошеною Південною Осетією. Тут живуть переселенці, які втекли під час п’ятиденної російсько-грузинської війни 2008 року. Ці люди ледь зводять кінці з кінцями та живуть за рахунок державної допомоги.

Кахетія

კახეთი

41°52пн.ш., 44°40сх.д.

Фортеця Гремі – архітектурна пам’ятка, яка красується під сонцем на фоні зелених виноградників.

Імеретія

სამცვერას ჩანჩქერი

42°58пн.ш., 43°02сх.д.

У спекотний день молоді та хоробрі стрибають у воду зі стіни водопаду Самцвера, розташованого біля міста Зестафоні. У тіні температура повітря досягає 38 градусів.

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°31пн.ш., 43°27сх.д.

Античний печерний монастирський комплекс Вардзіа на півдні Грузії.

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°31пн.ш., 43°27сх.д.

Незважаючи на те, що це місце є популярним туристичним напрямком, у деяких печерах ще живуть монахи. Їхні поселення відокремлені від туристів звичайною мотузкою.

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°40пн.ш., 43°34сх.д.

Поселення на рівнинах центральної Грузії. Стрижку овець (і одного теляти!) вже практично завершили.

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°42пн.ш., 43°30сх.д.

Недалеко від Цихиджварі лелека звила гніздо на даху церкви в Баралеті.

Імеретія

კაცხის სვეტი

42°17пн.ш., 43°12сх.д.

Стовп Кацхі – вапнякова скеля, де вже 24 роки живе літній грузинський монах для того, щоб «стати ближчим до Бога». Їжу йому наверх передають добровольці з монастиря під скелею.

Месхеті

მესხეთი

41°28пн.ш., 43°17сх.д.

Фортеця Хертвісі – одна з найстаріших в Грузії. Колись під час походу на Далекий Схід її пограбували війська Олександра Македонського.

Картлі

უფლისციხე

41°58пн.ш., 44°12сх.д.

Уплісцихе – покинуте кам’яне місто – одне з найдавніших поселень Грузії.

Кахетія

ალავერდის მონასტერი

42°01пн.ш., 45°22сх.д.

Кафедральний собор в Алаверді розташований посеред виноградників в Східній Грузії. Монахи цього монастиря співають пісні про вино, яке вони виготовляють власноруч.

Кахетія

კახეთი

41°58пн.ш., 45°46сх.д.

Монастир Некресі серед родючих рівнин східної Кахетії.

Мцхета-Мтіанеті

ჯვრის მონასტერი

41°50пн.ш., 44°44сх.д.

Храм Джварі прокидається від перших променів ранкового сонця. Одразу під монастирем з’єднуються течії двох річок Арагві та Кури. На задньому фоні – антична столиця Грузії.

Самцхе-Джавахеті

სამცხე-ჯავახეთი

41°49пн.ш., 43°21сх.д.

Літня резиденція Романових біля Боржомі. Після більшовицької революції будівлею користувався Йосип Сталін.

Картлі

ქართლი

41°57пн.ш., 44°09сх.д.

Пастухи ведуть своє стадо вздовж дороги в тихій грузинській провінції Горі.

The Cities

Тбілісі

თბილისი

41°41пн.ш., 44°48сх.д.

Монумент «Мати Картлі», неофіційно відомий як «Мати Грузія», на фоні грузинської столиці.

Тбілісі

თბილისი

41°43пн.ш., 44°37сх.д.

Столиця Грузії в променях ранкового сонця.

Батумі

ბათუმი

41°38пн.ш., 41°40сх.д.

Батумі у рожевих красках сонця, яке ховається за море.

Батумі

ბათუმი

41°38пн.ш., 41°40сх.д.

Нічний Батумі. Після жорстокої сепаратистської війни з Абхазією на початку 90-х років, Батумі (яке має менш привабливі пляжі та менш чисте море, на відміну від відокремлених територій), почало будувати казино та хмарочоси, щоб привабити якомога більше туристів.

Батумі

ბათუმი

42°45пн.ш., 41°27сх.д.

По інший бік від нічних клубів та неонового світла, на цьому знімку зображені тихі зелені пагорби Батумі, серед яких можна побачити монастир Святої Тройці.

Кутаїсі

ქუთაისი

42°15пн.ш., 42°42сх.д.

Третє за величиною місто в Грузії Кутаїсі тихим туманним ранком.

Кутаїсі

ქუთაისი

42°15пн.ш., 42°39сх.д.

Будівля парламенту Грузії в Кутаїсі. Цю суперечливу структуру побудували на місці меморіалу Другій світовій війні. Під час знесення радянського пам’ятника жінка та її восьмирічна донька загинули від осколків бетону.

Тбілісі

თბილისი

41°41пн.ш., 44°49сх.д.

Собор Святої Трійці у Тбілісі.

Ахалцихе

ახალციხე

41°38пн.ш., 42°58сх.д.

Середньовічна фортеця Рабат розташована над мультикультурним містом Ахалцихе, в якому можна побачити синагоги, церкви та мечеті, які розташовані досить недалеко один від одного.

Тбілісі

თბილისი

41°46пн.ш., 44°48сх.д.

Маловідомий серед туристів орієнтир «Хроніки Грузії» – це робота Зураба Церетелі. Він також є автором пам’ятника Петру І в центрі Москви.

Чиатура

ჭიათურა

42°17пн.ш., 43°17сх.д.

Важкодоступна долина міста Чиатура, де все ще видобувають марганець. Місцевий завод обробляє цей рідкісний мінерал і відсилає його як до інших міст в Грузії, так і за кордон.

Чиатура

ჭიათურა

42°17пн.ш., 43°17сх.д.

Канатна дорога в Чиатурі. Складна географія міста колись надихнула радянських інженерів встановити мережу «канатних доріг» для транспортування працівників до шахт, адже це єдиний спосіб туди дістатися.

Чиатура

ჭიათურა

42°17пн.ш., 43°17сх.д.

Цей вагончик перевозить пасажирів ще з 1954 року.