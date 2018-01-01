Сьогоднішній Університет Париж X – Нантер був відкритий у 1964-му як іще один факультет Сорбонни, покликаний впоратися зі збільшенням кількості студентів (у 1968 році у вищих навчальних закладах Франції навчалося 605 тисяч студентів, порівняно з 240 тисячами у 1961 році). Нантер швидко отримав лівий політичний ухил і став центром анархізму. Саме тут 22 березня 1968 року студенти зайняли адміністративні приміщення. Нантер був закритий, Кон-Бендіта звинуватили в «незаконній агітації» і пригрозили виключенням з університету.

Демонстрація на підтримку Кон-Бендіта і студентів Університету Нантер була запланована на 3 травня у дворі Сорбонни. Праворадикальна група «Оксідан» пригрозила учасникам демонстрації нападом, розгорілися пристрасті. Поліція спочатку затримала «оксіданівців», а потім почала методично виганяти з Сорбонни послідовників Кон-Бендіта, прихильників лівих рухів. Присутнім обіцяли, що всіх відпустять, але близько 400 осіб все ж затримали. Сорбонну також закрили. На вулицях почали збиратися студенти.