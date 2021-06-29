«Ключовими є реформи сектору правосуддя», – посадовець Держдепартаменту США про боротьбу з корупцією в Україні

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент пояснив, що Сполучені Штати очікують від України на антикорупційному фронті. За його словами, боротьба з корупцією – це частина як внутрішньої повістки, так і зовнішньої політики США.

«Це не те, що думають американці. Це те, чого вимагають українці. Сім років тому, у 2014, в Україні відбулась Революція гідності. А без справедливості не може бути гідності. Тож ми розуміємо, що це очікування українців. І США готові висловлювати підтримку успіхам України через інституційні реформи, ключовими з яких є реформи сектору правосуддя», – сказав Джордж Кент в коментарі українській службі «Голосу Америки».

Без справедливості не може бути гідності... США готові висловлювати підтримку успіхам України через інституційні реформи

На додаткове запитання про санкції щодо «Північного потоку-2» та роль Сполучених Штатів в уникненні ризиків від газогону, посадовець відповів:

«Зараз питання не у фізичній добудові газопроводу, а у введенні його в дію, і що Газпром та Росія можуть зробити, якщо він буде сертифікований та почне роботу».

Джордж Кент наголосив, що як президент Байден так і держсекретар Блінкен вважають «Північний Потік-2» поганим проєктом. Посадовець додав, що за законом, санкційні списки США мають оновлюватись кожні 90 днів. Він пояснив рішення звільнити від санкцій основну компанію, що відповідає за діяльність трубопроводу, – Nord Stream-2 AG.

«Це було, щоб залишити простір для дипломатії. Ми прояснили наші очікування – що Німеччина має зробити правильну річ, бути лідером Європи, яким вона є, і вжити дій, щоб переконатись, що Росія не використовує свою енергію як зброю», – додав Джордж Кент.

«Врешті-решт, найбільш важливо, щоб трубопровід не міг бути використаний як зброя проти України, Польщі та інших країн, які бояться, що Росія використає свою енергію як зброю, як вона це робила в минулому, – заявив американський посадовець. – Наш фокус у підтримці процвітання України та її безпеки. І це також фокус нашої дипломатії з іншими європейськими країнами, чи то з Німеччиною, яка є рушійною силою, чи з Польщею та іншими союзниками та друзями, які, як і Україна, дуже стурбовані впливом на їхню безпеку та загальну енергетичну картину в Європі».

Наш фокус – у підтримці процвітання України та її безпеки

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Німеччину вдатись до конкретних кроків, щоб зменшити ризики, які російський газогін «Північний потік-2» несе Україні та європейській енергетичній безпеці.

Також Ентоні Блінкен заявляв, що рішення про звільнення від санкцій Nord Stream-2 AG може бути скасоване.

Берлін і Вашингтон продовжують дискусії, пов’язані з газопроводом. Німецька газета Handelsblatt писала 11 червня, що тема «Північного потоку-2» обговорюватиметься під час візиту канцлера Анґели Меркель до США в липні або серпні.