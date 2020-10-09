Радіо Свобода шукає менеджера соціальних мереж

Вимоги:

– робота в офісі Київського бюро Радіо Свобода і дистанційно;

– досвід журналістської роботи;

– досвід управління контентом у соціальних мережах, налагодження відносин із читачами;

– вміння писати і редагувати тексти;

– готовність дотримуватися редакційних стандартів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа;

– відповідальність;

– мови: українська, російська, англійська.

Обов’язки:

– SMMщик несе відповідальність за ведення сторінок Української редакції у різних соцмережах та дбає про відповідність їхнього наповнення стандартам Радіо Свобода;

– визначає зміст, форму та візуальне наповнення сторінок;

– шукає та створює унікальний, цікавий та актуальний контент для соціальних мереж;

– комунікує з дописувачами та підписниками;

– взаємодіє зі службою новин Української редакції.

Резюме разом із мотиваційним листом надсилайте на адреси: ukrjobs@rferl.org і sakovskaa-fl@rferl.org