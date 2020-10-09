Радіо Свобода шукає менеджера соціальних мереж

Вимоги:
– робота в офісі Київського бюро Радіо Свобода і дистанційно;
– досвід журналістської роботи;
– досвід управління контентом у соціальних мережах, налагодження відносин із читачами;
– вміння писати і редагувати тексти;
– готовність дотримуватися редакційних стандартів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа;
– відповідальність;
– мови: українська, російська, англійська.
Обов’язки:
– SMMщик несе відповідальність за ведення сторінок Української редакції у різних соцмережах та дбає про відповідність їхнього наповнення стандартам Радіо Свобода;
– визначає зміст, форму та візуальне наповнення сторінок;
– шукає та створює унікальний, цікавий та актуальний контент для соціальних мереж;
– комунікує з дописувачами та підписниками;
– взаємодіє зі службою новин Української редакції.
Резюме разом із мотиваційним листом надсилайте на адреси: ukrjobs@rferl.org і sakovskaa-fl@rferl.org