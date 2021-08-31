Що сталося із американською зброєю в Афганістані?

За 20 років місії США в Афганістані там сформувався потужний комплекс озброєння та військової техніки, зокрема новітні системи ППО, колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом, позашляховики, гелікоптери і літаки. Що з цією зброєю зараз – коли за повідомленнями міністерства оборони США: останній американський солдат покинув Афганістан?

Уночі з понеділка на вівторок 31 серпня Сполучені Штати Америки завершили свою двадцятирічну місію в Афганістані закінченням евакуації із аеропорту Кабула.

За час евакуації, яка розпочалася 14 серпня, літаки США та інших країн міжнародної коаліції, а також України, вивезли з Афганістану понад 123 000 цивільних, повідомив начальник центрального командування (CENTCOM) збройних сил США генерал Кеннот Маккензі.

«Це закінчення майже двадцятирічної місії, яка почалася в Афганістані незабаром після 11 вересня 2001 року. Ціною була загибель 2 461 військовослужбовців США і цивільних. Понад 20 тисяч були поранені», – сказав генерал.

«Військова місія закінчилася. Почалася нова дипломатична місія», – наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Що зі зброєю та технікою?

Коли президент Афганістану покинув країну, а збройні сили Афганістану склали зброю, з'явилися повідомлення, що частина американського озброєння потрапило до талібів.

Інфографіка: Передане Афганістану, захоплене талібами: озброєння, яке залишила армія США

Однак, як заявив генерал Маккензі, частину зброї, яка накопичилася в Афганістані протягом 20 років, збройні сили США змогли вивезти, а те, що не змогли – вивели з ладу, або як він сказав: «демілітаризували».

Маккензі нагадав про ракетний обстріл аеропорту Кабула напередодні, коли по летовищу, де було багато цивільних, випустили п’ять ракет.

Ці ракети, за словами одного із очільників Пентагону, змогли перехопити американські протиракетні системи, які працювали «до останньої хвилини».

«Це складна процедура – складна та витратна за часом – зламати такі системи. Тому ми демілітаризували ці системи так, щоб їх ніколи не змогли використати знову. І… ми відчували, що важливіше захистити війська, ніж повернути ці системи назад»

За словами Маккензі, військові демілітаризували:

тактичні системи ППО (C-RAM),

до 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом(MRAP) ,

27 військових джипів HMMWV, якими «вже ніколи не кермуватимуть».

Крім того, повідомив генерал Маккензі, в аеропорту Кабула залишилися ще 73 американських літаки.

«Ці повітряні судна ніколи більше не літатимуть після нашого виходу. Ними ніколи ніхто не зможе управляти. На них вже точно не можна буде більше літати», – сказав генерал.

У лютому 2020 президент США Трамп повідомив про підписання угоди з «Талібаном» про виведення сил США з Афганістану.

У квітні 2021 року США та союзники по НАТО почали виведення військ.

Президент Байден сказав, що він вважає вірним кроком завершити воєнну місію в Афганістані.

15 серпня 2021 року президент Ашраф Ґані у Facebook написав, що полишив Кабул, щоб уникнути кровопролиття.

16 серпня 2021 таліби увійшли в Кабул. Біженці масово кинулися до аеропорту, намагаючись потрапити на борт літаків і покинути країну.

Військові США взяли під контроль летовище і сам процес евакуації.

30 серпня 2021 року, за хвилину до опівночі за кабульським часом, генерал-майор Крис Донаг’ю, останнім із американських солдатів, залишив Афганістан.