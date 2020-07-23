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Донбас.Реалії | Україна та Росія домовилися про перемир'я
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23 липня 2020, Київ 17:29
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23 липня 2020, 15:52
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