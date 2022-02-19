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«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу сил тероборони

Сили територіальної оборони – наймолодший вид військ у Збройних силах України. Їх почали створювати менше, як два місяці тому. До лав тероборони планують залучити мільйони українців. Які ж задачі ставлять перед теробороною? Чи готові сили тероборони до можливого нападу Росії? Чому на тренуваннях використовували автомати з дерева? Як тероборона допоможе цивільному населенню у критичній ситуації? Коли підрозділи тероборони повністю укомплектують? Яку зброю зможуть використовувати? На ці та інші питання у програмі «Суботнє інтерв'ю» відповів Начальник штабу – заступник командувача сил територіальної оборони полковник Сергій Собко, Герой України, учасник рейду тилами супротивника біля російського кордону у 2014 році.

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    Сашко Шевченко

    Журналіст проєкту «Ньюзрум» з січня 2020 року. Співпрацював з виданнями Hromadske.ua та «Детектор медіа». У червні 2019 року пройшов двотижневе стажування у команді data-журналістики The Guardian в Лондоні. Здобув ступінь магістра журналістики в університеті City (Лондон, Сполучене Королівство). Цікавлюсь міжнародними подіями та новинами технологій. 

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