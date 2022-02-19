«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу сил тероборони

Сили територіальної оборони – наймолодший вид військ у Збройних силах України. Їх почали створювати менше, як два місяці тому. До лав тероборони планують залучити мільйони українців. Які ж задачі ставлять перед теробороною? Чи готові сили тероборони до можливого нападу Росії? Чому на тренуваннях використовували автомати з дерева? Як тероборона допоможе цивільному населенню у критичній ситуації? Коли підрозділи тероборони повністю укомплектують? Яку зброю зможуть використовувати? На ці та інші питання у програмі «Суботнє інтерв'ю» відповів Начальник штабу – заступник командувача сил територіальної оборони полковник Сергій Собко, Герой України, учасник рейду тилами супротивника біля російського кордону у 2014 році.