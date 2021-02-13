Бої оліграхів: нові тарифи на газ і елктроенергію | Суботнє інтерв’ю

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко каже, що посади не мають значення, але у випадку не призначення міністром на посаді першого заступника не залишиться. Ситуація в галузі, за його словами, нині патова, а для впровадження системних рішень потрібні повноваження. Як довго газ буде за ціною 6,99? Хто винен в тому, що Україна почала імпортувати з Росії електроенергію, чому розкочегарюють закриті шахти і чи вдалося дійти спільної мови з Разумковим? Про це і більше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.