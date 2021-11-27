Зеленський ще й на третій строк піде – Андрухович

У нас із ними війна і ми будемо змушені першими ковтати хвилі отруйних газів. Так оцінює дії «велетенської російської машини» з пропаганди один з найвідоміших українських письменників Юрій Андрухович. В інтерв'ю Радіо Свобода він також говорить про політичну ситуацію в Україні і вважає, що в країні панує правовий нігілізм, абсолютне зневажання і букви, і духу закону.

В чому сила українських Майданів? Хто є останнім диктатором Європи? Чому блефує Лукашенко? Коли Андрухович востаннє писав диктант і чому саме так читав диктант Національної єдності? Від чого залежить успіх українських письменників за кордоном і яким він бачить героя своєї наступної книги? Про це і набагато більше в «Суботньому інтерв’ю» Юрія Андруховича для Радіо Свобода.