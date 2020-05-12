Україна завдає удару у відповідь по російським «Градам»
Україна випробовує нові боєприпаси для установок «Град». Ці реактивні системи залпового вогню масово застосовували під час активних бойових дій на Донбасі. Росія била «Градами» по українській армії зі своєї території. І зараз бойовики стріляють такими снарядами. У чому реактивна артилерія ВСУ програє російській? Що змінить нова українська зброя у війні Росії та України?
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