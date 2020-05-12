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12 травня 2020, Київ 11:00
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Україна завдає удару у відповідь по російським «Градам»

Україна завдає удару у відповідь по російським «Градам»
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Україна завдає удару у відповідь по російським «Градам»

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Україна випробовує нові боєприпаси для установок «Град». Ці реактивні системи залпового вогню масово застосовували під час активних бойових дій на Донбасі. Росія била «Градами» по українській армії зі своєї території. І зараз бойовики стріляють такими снарядами. У чому реактивна артилерія ВСУ програє російській? Що змінить нова українська зброя у війні Росії та України?

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