Як українці у США боронять власний бізнес від мародерств і як ставляться до протестів?

64% від усіх американців підтримують мирний протестний рух. Чи беруть участь у демонстраціях українці, які живуть у США, як вони захищають свої компанії від мародерів і що українським громадянам радить посольство України?

«Вчора з 6 години фактично до 12 ночі я став свідком того, що ніяк не можна назвати нормальним. Я закликаю вас, українці, самоорганізовуватись у групи людей і чинити оборону і опір грабункам. Ні в якому разі не нападати ні на кого».

Такий заклик до української громади у Чикаго і в інших містах, де мирні протести переросли у безлад і мародерства, отримав значний відгук у соцмережах. Автор цього й інших відео – ресторатор Роман Трач. Він розповів Голосу Америки, що готувався до відкриття свого ресторану Lawn, але змушений був заколотити вікна й чергувати там уночі, щоб уникнути грабунків. Так само роблять інші громади, наприклад, – італійці та латиноамериканці.

«Все в дуже спішному порядку барикадувалось, – розповідає Трач. –Якщо ще минулого тижня ми потребували масок від коронавірусу, то вчора кілька друзів питали: «Де ти взяв фанеру?» – Бо фанери не вистачає».

Роман став очевидцем грабунків місцевих крамниць і закладів і зміг зафільмувати це: «Я просто ввечері поїхав до себе на об’єкт і побачив, як поруч з моїм домом розбитий магазин алкоголю і звідти виносять пакунки і в машину пачками це вантажать. Я просто взяв камеру і почав знімати. Далі я проїхав у кав’ярню на Мілуокі і побачив як натовп біля Адідасу тусується, взяв камеру і фактично було відзнято, як ця вся агресія починається, як розбили ці двері і почали грабувати».

При цьому він наполягає, що варто розрізняти мародерів та мирних протестувальників за зміни у суспільстві. На цьому наголошує і Андрій Добрянський з Нью-Йорка, який представляє організації української діаспори – Український конгресовий комітет Америки та Світовий конгрес українців. Він каже, що поки діаспора не виступала із спільними заявами, українці з його оточення засуджують мародерів, але загалом підтримують мирний рух.

«Навіть тут в українській околиці моя подруга нині питала мене, чи я буду в парку на маніфестації. Це мирне, спокійне, тихе віче, що тримає 30 хвилин, і все, додому ідуть», – каже Добрянський.

Тим часом, посол України у США Володимир Єльченко закликав співгромадян уникати місць масового скупчення людей і не брати участі у демонстраціях, аби не наражати себе на небезпеку.

«Виконувати безумовно рекомендації правоохоронних органів, в першу чергу, поліції США або Національної гвардії, яка також зараз долучена до охорони громадського порядку, – наголосив Єльченко. – І взагалі, якщо щось трапляється, то негайно виходити на зв’язок із посольством або з іншою дипломатичною установою України на території США, дзвонити, вимагати присутності консула».

Дипмісія також відкрила гарячу лінію, за якою варто звертатись у разі виникнення надзвичайної ситуації.