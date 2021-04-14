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14 квітня 2021, Київ 08:12
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США призупинять використання вакцини від Johnson & Johnson після повідомлень про тромби у шести пацієнтів

США призупинять використання вакцини від Johnson & Johnson після повідомлень про тромби у шести пацієнтів
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США призупинять використання вакцини від Johnson & Johnson після повідомлень про тромби у шести пацієнтів

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів та Центри з контролю і профілактики захворювань США 13 квітня рекомендували призупинити застосування вакцини від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson.

У заяві наглядових відомств йдеться, що таке рішення ухвалили після того, як у шести американок віком від 18 до 48 років, які отримали ін'єкцію препарату, розвинулося рідкісне захворювання, пов'язане з утворенням тромбів. Одна жінка в результаті померла, ще одна перебуває в лікарні у критичному стані. На даний момент вакциною Johnson & Johnson зробили щеплення майже сім мільйонів американців. Регулятори кажуть, що випадки утворення тромбів вкрай рідкісні, проте до завершення розслідування від застосування препарату слід утриматися. Після цих новин акції компанії впали на три відсотки. У США застосування вакцини Johnson & Johnson було схвалено в лютому, в Євросоюзі – в березні. Препарат зроблений на основі 26-го серотипу аденовірусу. На відміну від більшості вакцин від коронавірусу, які застосовуються зараз у світі, щеплення препаратом Johnson & Johnson робиться лише один раз. Вакцина рекомендована для використання людьми віком від 18 років. (Відео Reuters)

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