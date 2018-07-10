Підтримка України з боку ЄС та НАТО

Напередодні у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. У підсумковій заяві ЄС визнав європейські прагнення України, похвалив за реформи і нагадав про боротьбу з корупцією, а Росію назвав агресором. Сьогодні ж у Брюсселі стартує саміт НАТО, на якому також говоритимуть про Україну.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Хара, експерт громадської організації «Майдан закордонних справ»; Василь Богдан, експерт з питань безпеки; Олена Сотник, секретар комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.