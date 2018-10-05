Cанкції проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne

РНБО розгляне запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна» та NewsOne, як тільки отримає відповідну постанову з Верховної Ради, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Перед цим депутати Верховної Ради ухвалили постанову, якою запропонували Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній-власників телеканалів «112 Україна» і NewsOne. Раніше петиція з вимогою «припинити антиукраїнську діяльність телеканалів «112 Україна» та NewsOne» набрала на сайті Верховної Ради 25 тисяч необхідних для розгляду підписів. У документі телеканали «112 Україна» та NewsOne названі «інформаційними активами Кремля в Україні», які «активно транслюють інформаційнійну політику «руского міра» в Україні та перебувають під управління кума Путіна – Медведчука та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом».

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Висоцький, народний депутат України; Ліна Кущ, перший секретар Національної спілки журналістів України; Діана Дуцик, виконавчий директор Інституту медіа і комунікації; Сергій Костинський, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.