«Вибори» в «ЛДНР»: що обрала Росія?

Ярмарки, продукти зі знижками і озброєні люди у камуфляжі на дільницях. Це – «волевиявлення» підконтрольних Росії бойовиків. лідери Франції та нІмеччини Макрон і Меркель на зустрічі з українським президентом Порошенком засудили псевдовибори на Донбасі. Але раніше речник Путіна, Пєсков переконував: ці вибори «не идут вразрез с минскими соглашениями». «Вибори» в ОРДЛО: що обрала Росія? І якою буде відповідь на це України і Заходу?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Дмитро Тимчук, народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив»; Єгор Фірсов, колишній народний депутат України. Ведучий: Олександр Лащенко.