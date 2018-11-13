LIVE | Чи буде в Україні Московський патріархат?

13 листопада – день зустрічі єпископів Української православної церкви Московського патріархату із президентом України Петром Порошенком. Раніше президент заявив, що Російській церкві нічого робити в Україні та закликав її забиратися додому. А представник Вселенського патріархату констатував: Московського патріархату в Україні більше не існує.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Віктор Єленський, релігієзнавець, народний депутат України; Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП); Сергій Чапнін, російський церковний оглядач, колишній редактор «Журналу Московської патріархії». Ведучий: Олександр Лащенко.