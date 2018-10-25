Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагороду «За свободу думки» засудженому в Росії українському режисерові присудив Європарламент. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе вважає, що премія може стати «плюсом у загальну скарбничку» того, щоб його звільнили. Європарламент присуджує премію Сахарова з 1988 року. Її лауреатами стають захисники прав людини і основних свобод. У минулому році нагородою були відзначені демократична опозиція і політв’язні Венесуели. Український режисер Олег Сенцов входить у список політв’язнів. У травні 2014 року його затримали російські спецслужби. За звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму режисера засудили до 20 років колонії суворого режиму. Свою вину Сенцов не визнав. 14 травня цього року він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Після 145 днів він оголосив про припинення голодування «через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. (Відео проекту «Настоящее время»)