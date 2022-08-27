«Ранок»: Історія дітей, врятованих від війни | Фільм Радіо Свобода

Березень 2022 року. Діти з Харкова, одного з найгарячіших міст цієї весни, долають тисячі кілометрів. Рятуючись від війни, вони їдуть до країн Європейського cоюзу. Деякі з цих дітей — незрячі, їхню школу розбило вибуховою хвилею. Маленьких біженців в декілька хвиль евакуйовують автобусами литовські й українські волонтери. Діти, які рятуються від війни, знаходять прихисток у Литві та Польщі. І це — їхня історія.

Прем'єра фільму на каналі Радіо Свобода в ютуб у неділю 28 серпня о 12:00.