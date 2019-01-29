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29 Січень 2019, Київ 19:55
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Норвегія: «ні» продуктовим відходам – відео

Норвегія: «ні» продуктовим відходам – відео
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Щорічно на смітниках Норвегії опиняється понад 350 тисяч тонн їжі, це приблизно 60 кілограмів на кожного громадянина. Щоб змінити ситуацію, уряд країни розпочав державну програму боротьби з «продуктовим сміттям». До 2030 року Норвегія прагне зменшити продовольчі відходи вдвічі, тому будь-які ініціативи, що здатні наблизити країну до мети – вітаються. Відтак, у Норвегії з'явився спеціальний мобільний додаток, який покупці використовують щоб запобігти потраплянню продуктів на смітник. Підприємці відкривають кафе, де готують з продуктів, які не продалися у магазинах. У громадських місцях встановлюють соціальні холодильники, куди люди приносять зайву їжу.

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