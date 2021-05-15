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15 травня 2021, Київ 10:46
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Чирній. Перше інтерв’ю. Засуджений «у справі Сенцова» повернувся до України

Чирній. Перше інтерв’ю. Засуджений «у справі Сенцова» повернувся до України
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Чирній. Перше інтерв’ю. Засуджений «у справі Сенцова» повернувся до України

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Засуджений «у справі Сенцова» повернувся до України. Олексія Чирнія ФСБ Росії затримала у Криму ще в травні 2014 року. Під тортурами чоловік пішов на угоду зі слідством і на камеру звинуватив Олега Сенцова в організації терактів у Криму.

Ще до оголошення вироку російські силовики вивезли Чирнія з Криму. Його утримували в Магадані, Москві та Ростові-на-Дону. За ґратами він пробув сім років. Тепер Росія депортувала українця з пожиттєвою забороною в’їзду. Нині він вже у Києві і проходить реабілітацію. Як і на яких умовах повернувся в Україну? Яких саме тортур зазнав Олексій Чирній? Як обмовив себе та інших кримчан? Чи хоче зустрічі з Олегом Сенцовим? Чому не вірить у зустріч із батьками? Про це і не тільки дивіться в матеріалі Крим.Реалії.

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