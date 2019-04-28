Крим.Реалії із власних джерел дізналися імена кримських суддів, яким Прокуратура АРК в Києві повідомила про підозру. Це відомі на півострові судді – Андрій Долгополов, Віктор Можелянський і Михайло Бєлоусов. Після анексії вони почали служити російській владі. І саме ця трійка незаконно арештувала українських моряків, захоплених російськими силовиками у Чорному морі, попри те, що моряки – військовополонені, і їхню справу мав розглядати тільки військовий суд. Чому кримські судді зрадили? Крим.Реалії відшукали свідка анексії, особисто знайомого з кожним із трійки суддів.