Напередодні Дня Святого Миколая у Михайлівському Золотоверхому монастирі лунають колядки, вірші та пісні. Благодійну виставу вперше у головному храмі новоствореної Православної церкви України (ПЦУ) провели представники школи народної традиції «ОРЕЛІ» та дитячий фольклорний театр «Дай Боже». Серед запрошених – діти ветеранів бойових дій на сході країни, вихованці інтернатів та дитячих будинків, багатодітні родини. 19 грудня православні та греко-католики відзначають День святого Миколая. Чудотворця називають батьком сиріт, вдів та бідних, вважають покровителем простого народу та дітей. Цей день прийнято відзначати добрими справами і благодійністю (Відео: Лілія Горопашна, Володимир Паутов).