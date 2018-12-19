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19 Грудень 2018, Київ 14:57
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Благодійна вистава у Михайлівському монастирі – відео

Благодійна вистава у Михайлівському монастирі – відео
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Напередодні Дня Святого Миколая у Михайлівському Золотоверхому монастирі лунають колядки, вірші та пісні. Благодійну виставу вперше у головному храмі новоствореної Православної церкви України (ПЦУ) провели представники школи народної традиції «ОРЕЛІ» та дитячий фольклорний театр «Дай Боже». Серед запрошених – діти ветеранів бойових дій на сході країни, вихованці інтернатів та дитячих будинків, багатодітні родини. 19 грудня православні та греко-католики відзначають День святого Миколая. Чудотворця називають батьком сиріт, вдів та бідних, вважають покровителем простого народу та дітей. Цей день прийнято відзначати добрими справами і благодійністю (Відео: Лілія Горопашна, Володимир Паутов).

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