Форум «Вільні народи Росії» відбувся цими вихідними у Празі. Ключова тема заходу: деколонізація і дискусія про зміну державного устрою Російської Федерації. У форумі взяли участь представники нацменшин, які мешкають на території РФ, а також представники їхніх урядів в екзилі. Були на форумі й представники України. Зокрема, народний депутат від президентської "Слуги народу" Олег Дунда, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін і колишня нардепка українського парламенту Ганна Гопко. А також – політологи, аналітики й публіцисти. Ключове обговорення заходу – права націй на самовизначення і дискусія щодо шляхів деімперіалізації РФ і створення нових суверенних держав постросійського простору. До обговорення долучалися й противники проголошення суверенітету національних меншин у Російській Федерації.