Міграційну кризу розцінюємо як гібридну атаку Росії – Шмигаль

Енергетична безпека держави, тепло і світло в помешканнях українців – основні теми розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ситуація на українсько-російському кордоні, за словами керівника уряду напружена, але ознак наступу немає. Від кого залежить повернення дітей на заняття в школах і хто ж таки отримає тисячу за вакцинацію? Чи давав прем’єр розпорядження зупинити платіж з відшкодувань виробнику «зеленої» енергії ДТЕК ВДЕ і чи правда, що так провчають Ахметова, канали якого критикують владу?

За що буде звільнений голова Фонду держмайна і чому глава уряду рекомендує не поспішати з відставкою міністру Ткаченку? Як прем’єр-міністр коментує заяви, що вся виконавча влада зосереджена на Офісі президента і відсутність балансу становить гігантську проблему? Відповіді на ці та інші запитання в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля для Радіо Свобода.