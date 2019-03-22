Тимошенко. День з кандидатом

Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії «Батьківщина», кандидат у президенти України. Тимошенко обіцяє низькі ціни на газ, нову економіку та боротьбу з олігархами. Крім того, Тимошенко стверджує, що ставши президентом, ув'язнить тьох друзів Петра Порошенка. Ми запитали, кого саме?

Незважаючи на численні обіцянки та багатогодинні виступи перед виборцями, Юлія Тимошенко не надто відкрита для журналістів. Від медійників та їхніх незручних запитань Юлію Тимошенко оберігає чисельна охорона. Дехто з охоронців називають себе колишніми воїнами АТО.