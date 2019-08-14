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14 Серпень 2019, Київ 16:05
Події

LIVE | За спиною Зеленського: Путін зібрався до Макрона

Ефір о 15:30

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить із президентом Франції ситуацію в Україні та продовження нормандського формату. Путін зібрався до Макрона – за спиною Зеленського чи ні? Який взагалі сенсі від «нормандських форматів» і «мінських процесів», коли Путін шостий рік уже не припиняє війну проти України? Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Мацука, дончанин, журналіст, блогер; Андерс Ослунд, дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council; Роман Безсмертний, експредставник України у ТКГ щодо Донбасу. Ведучий: Олександр Лащенко.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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