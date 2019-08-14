LIVE | За спиною Зеленського: Путін зібрався до Макрона

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить із президентом Франції ситуацію в Україні та продовження нормандського формату. Путін зібрався до Макрона – за спиною Зеленського чи ні? Який взагалі сенсі від «нормандських форматів» і «мінських процесів», коли Путін шостий рік уже не припиняє війну проти України? Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Мацука, дончанин, журналіст, блогер; Андерс Ослунд, дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council; Роман Безсмертний, експредставник України у ТКГ щодо Донбасу. Ведучий: Олександр Лащенко.