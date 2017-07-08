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08 Липень 2017, Київ 17:51
Відео

Нічні сутички між поліцією та демонстрантами в Гамбурзі (відео)

Нічні сутички між поліцією та демонстрантами в Гамбурзі (відео)
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0:01:17
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У Гамбурзі, на півночі Німеччини, де відбувається саміт «Групи двадцяти», знову сталися сутички між поліцією і тисячами лівих демонстрантів, що протестують проти «капіталізму». Поліція намагалася розігнати їх водометами. Частина демонстрантів, за словами поліції, була озброєна металевими прутами і кидала каміння й інші предмети у правоохоронців. Поліція також повідомила про травмування близько двохсот своїх співробітників; серйозно травмованих серед них немає. Під час заворушень затримали понад сотню людей.

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