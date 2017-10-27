Треба думати про те, як створити складнощі для Путіна, виходячи з того, де лежать його брудні гроші. І говорити йому: відчепися. Якщо хочеш зберегти свої гроші – йди з України, поверни Крим, припини робити всі ці провокації в інших країнах. Про це в інтерв'ю проекту «Настоящее время» заявив редактор The Economist Едвард Лукас. Журнал The Economist помістив на обкладинку номера зображення президента Росії Володимира Путіна в образі царя. Вихід номера збігся зі сторіччям більшовицького перевороту в Російській імперії, так званої «Жовтневої революції». У редакційній статті видання пояснило вибір персони для обкладинки і образ Володимира Путіна. На думку журналістів, Путін заслужив титул царя, оскільки при «маніпульованій демократії переможець отримує все», а реальна демократія в країні відсутня.