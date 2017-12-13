Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Він сказав про це після переговорів із президентом України Петром Порошенком 13 грудня в Харкові. Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення чи пошкоджень низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями країн, що далі загострило ситуацію.