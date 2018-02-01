Відпустка по-генпрокурорськи («Схеми» | Випуск №159)

Відпочинок родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах орієнтовно вартував не менш ніж 50 тисяч євро, підрахував Максим Савчук. Що на річній підсумковій колегії МВС робив звільнений заступник міністра Авакова Сергій Чеботар, якому офіційно була вручена підозра в можливій розтраті бюджетних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, з’ясовувала Катерина Каплюк. А Олександр Чорновалов виявив, що новий постачальник газу на ОПЗ може бути опосередковано пов’язаним з Ігорем Кононенком. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».