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21 Липень 2018, Київ 21:01
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Як забрали українські кораблі у Криму? Спеціальний випуск | Крим.Реалії ТБ (відео)

Як забрали українські кораблі у Криму? Спеціальний випуск | Крим.Реалії ТБ (відео)
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Наприкінці березня 2014-го росіяни у Криму захопили найкращі військові кораблі України: десантний корабель «Костянтин Ольшанський», cубмарину «Запоріжжя»​, корвети «Тернопіль», «Луцьк» і «Придніпров'я», протичовновий корабель «Хмельницький». Незабаром Київ розпочав переговори з підконтрольною Росії владою Криму про виведення української військової техніки з Криму. Втім, процес загальмувався. Низка українських судоремонтних компаній звернулися до Чорноморського флоту Росії з вимогою перешкодити виведенню українських кораблів із Криму. Причиною стали борги Міноборони України перед судоремонтними компаніями. Чому Україна не встигла вивести свої кораблі з Криму? Які українські судноремонтні компанії зрадили? І чи причетне підприємство президента України Петра Порошенка до втрати кораблів? Дивіться подробиці у спеціальному розслідуванні Крим.Реалії.

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