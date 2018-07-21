Наприкінці березня 2014-го росіяни у Криму захопили найкращі військові кораблі України: десантний корабель «Костянтин Ольшанський», cубмарину «Запоріжжя»​, корвети «Тернопіль», «Луцьк» і «Придніпров'я», протичовновий корабель «Хмельницький». Незабаром Київ розпочав переговори з підконтрольною Росії владою Криму про виведення української військової техніки з Криму. Втім, процес загальмувався. Низка українських судоремонтних компаній звернулися до Чорноморського флоту Росії з вимогою перешкодити виведенню українських кораблів із Криму. Причиною стали борги Міноборони України перед судоремонтними компаніями. Чому Україна не встигла вивести свої кораблі з Криму? Які українські судноремонтні компанії зрадили? І чи причетне підприємство президента України Петра Порошенка до втрати кораблів? Дивіться подробиці у спеціальному розслідуванні Крим.Реалії.