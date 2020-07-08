У чому звинувачують Петра Порошенка – відеорепортаж
Кількість справ, в яких фігурує п'ятий президент України, не можуть назвати ані слідчі, ані адвокати Петра Порошенка. Ще кілька місяців тому їх було 13. Петро Порошенко наголошує: це політичне переслідування з боку влади. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Євгенія Токар, Іван-Любиш Кирдей)
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