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08 липня 2020, Київ 23:25
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У чому звинувачують Петра Порошенка – відеорепортаж

У чому звинувачують Петра Порошенка – відеорепортаж
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У чому звинувачують Петра Порошенка – відеорепортаж

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Кількість справ, в яких фігурує п'ятий президент України, не можуть назвати ані слідчі, ані адвокати Петра Порошенка. Ще кілька місяців тому їх було 13. Петро Порошенко наголошує: це політичне переслідування з боку влади. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Євгенія Токар, Іван-Любиш Кирдей)

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