Кількість справ, в яких фігурує п'ятий президент України, не можуть назвати ані слідчі, ані адвокати Петра Порошенка. Ще кілька місяців тому їх було 13. Петро Порошенко наголошує: це політичне переслідування з боку влади. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автори: Євгенія Токар, Іван-Любиш Кирдей)