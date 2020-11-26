Все, що вам потрібно знати про «Новачок»

Після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х учені, які стверджували, що працювали над радянською програмою хімічної зброї, повідомили широкому загалові про нервово-паралітичну речовину, яку вони назвали «Новачком».

Росія ніколи офіційно не підтверджувала її існування, але ті ж самі вчені заявили, що отруйні речовини нервово-паралітичної дії групи «Новачок» є найбільш смертоносними із будь-коли створених, а деякі варіанти, можливо, у п’ять-вісім разів сильніші за VX (одна з найбільш токсичних будь-коли синтезованих бойових отруйних речовин, що належить до хімічної зброї – ред.).

Токсичність різних нервово-паралітичних речовин

Виражається у міліграм-хвилинах на кубічний метр (мг·хв/м³)

«Новачок» – нервово-паралітична речовина, розроблена в російському Державному науково-дослідному інституті органічної хімії і технології. Вона належить до широкого класу сполук, що називаються інгібіторами холінестерази і використовуються в широкому спектрі ліків і отрут.

Існує кілька варіантів «Новачка», деякі з них, як вважається, були адаптовані для використання у військових цілях і були спеціально розроблені, щоб уникнути виявлення.

Як це працює

«Новачок» руйнує механізми, за допомогою яких нерви передають сигнали в органи, він пригнічує хімічні речовини в організмі, потрібні нервовим клітинам для регулювання основних функцій, і блокує нейромедіатори (біологічно активні хімічні речовини, за допомогою яких нерви передають сигнали в органи).

Здорова система

Система, атакована нервово-паралітичною речовиною

Нервово-паралітичні речовини зазвичай є безбарвними і позбавленими смаку рідинами, які здатні випаровуватись у газ. Хоча деякі агенти групи «Новачок» тверді, вважається, що їх найчастіше застосовують у вигляді надтонкого порошку.

Тому «Новачок» може потрапити в організм через дихання, ковтання або потрапляння на шкіру.

Як «Новачок» потрапляє в організм

Симптоми

- Міоз: однією з перших ознак ураження є міоз – коли зіниці в очах звужуються до маленьких точок, – а також пітливість і хрип у грудях.

однією з перших ознак ураження є міоз – коли зіниці в очах звужуються до маленьких точок, – а також пітливість і хрип у грудях. - Утруднене дихання: м’язи навколо серця і легень скорочуються, що може викликати зупинку дихання і серця і призвести до задушення і паралічу серця.

м’язи навколо серця і легень скорочуються, що може викликати зупинку дихання і серця і призвести до задушення і паралічу серця. - Судоми: нервово-паралітичні речовини порушують передачу нервових імпульсів у м’язи, тим самим примушуючи їх мимовільно скорочуватися, можуть призвести до мимовільного сечовипускання і дефекації.

нервово-паралітичні речовини порушують передачу нервових імпульсів у м’язи, тим самим примушуючи їх мимовільно скорочуватися, можуть призвести до мимовільного сечовипускання і дефекації. - Блювота

Тим, кому пощастило вижити, «Новачок» може на тривалий час або назавжди пошкодити нервову систему, м’язи і органи.

Ознаки і симптоми впливу нервово-паралітичної речовини

Чому його так складно виявити?

Фахівці стверджують, що речовини групи «Новачок» були призначені для досягнення чотирьох цілей:

- бути невиявними за допомогою стандартного обладнання НАТО для виявлення хімікатів 1970-х і 80-х років;

- долати засоби хімічного захисту НАТО;

- залишатися безпечними у застосуванні;

- обійти список контрольованих за Конвенцією про хімічну зброю прекурсорів (хімічних речовин, що є вихідними компонентами або учасниками проміжних реакцій при синтезі будь-якої речовини).

«Новачок» – це бінарна хімічна зброя – тобто в ньому використовуються два або більше нетоксичні (або не дуже токсичні) хімічні прекурсори, що стають активними тільки при змішуванні. Це робить «Новачок» більш безпечним для зберігання, транспортування й утилізації.

Його також складніше виявити, бо прекурсори можна транспортувати окремо.

Недолік речовин групи «Новачок» полягає в тому, що за недбалої підготовки може утворитися неоптимальний агент. Можливо, саме тому деякі з імовірних спроб убивства з використанням «Новачка» провалилися.

Бінарна зброя

Що робити, якщо вас отруїли?

Якщо ви підозрюєте, що проти вас використали речовину групи «Новачок», вам слід негайно зняти весь одяг і випрати його у великій кількості води з милом. Потім негайно зверніться за невідкладною медичною допомогою.

Отруєння нервово-паралітичними речовинами можна лікувати атропіном та оксимом. Але навіть якщо лікування завершиться успіхом, «Новачок» усе одно може завдати непоправної шкоди вашому здоров’ю.

Отруєння «Новачком» і ймовірні випадки

1995 рік: Іван Ківеліді і Зара Ісмаїлова

Уперше «Новачок» міг бути використаний у 1995 році, коли у Москві було вбито російського бізнесмена Івана Ківеліді і його секретарку Зару Ісмаїлову. Отруйну речовину підкинули у телефонну слухавку в офісі Ківеліді.

уряді тоді заявили, що їх отруїли кадмієм, важким металом, але згодом у російських і закордонних ЗМІ з’явилися перші припущення про «Новачок».

2015 рік: Еміліан Ґебрев

Болгарського торговця зброєю Еміліана Ґебрева госпіталізували у квітні 2015 року, одразу після того, як він упав на прийнятті у Софії. Разом із ним до лікарні також потрапили його син і один із керівників компанії.

Тоді лікарі заявляли, що Ґебрева отруїли, але використану речовину встановити не змогли.

Повідомлення про можливий зв’язок справи із «Новачком» з’явилися після того, як сайт розслідувань Bellingcat оприлюднив інформацію, що один із підозрюваних в отруєнні Скрипалів перебував у Болгарії в той самий час, коли Ґебрев занедужав.

2018 рік: Сергій і Юлія Скрипалі

4 березня 2018 року Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в Солсбері в Англії нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

У 2006 році російський суд засудив Сергія Скрипаля за «державну зраду у формі шпигунства» за звинуваченням у тому, що у 90-х він видав британській таємній службі розвідки МІ-6 імена російських агентів у Європі. 2010 року його обміняли, і він виїхав до Британії. Захід вважає, що російська держава, ймовірно, винесла Скрипалю смертний вирок.

Тодішня прем’єрка Великої Британії Тереза Мей заявила у парламенті: «Або це була пряма дія російської держави проти нашої країни, або російська влада втратила контроль над своїм потенційно катастрофічно вбивчим нервовим агентом і дозволив йому потрапити не в ті руки».

Британський уряд звинуватив Росію в замаху на вбивство і оголосив про каральні заходи, в тому числі про висилку дипломатів, 12 березня 2018 року. Юлію Скрипаль виписали із лікарні 9 квітня 2018 року; Сергія – 18 травня 2018 року. Місце їхнього перебування і стан здоров’я достеменно не відомі.

2018 рік: Чарлі Роулі і Дон Стерджесс

30 червня 2018 Чарлі Роулі знайшов флакон від парфумів у смітнику десь у Солсбері і подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс, яка поприскала вмістом флакону на зап’ясток. Через 15 хвилин їй стало зле, а через кілька днів Дон померла.

Роулі, який також контактував із отрутою, вижив, але досі має серйозні проблеми зі здоров’ям. Пізніше поліція повідомила, що пара була отруєна тією ж нервово-паралітичною речовиною, що і Скрипалі.

2020 рік: Олексій Навальний

20 серпня 2020 року російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська до Москви. Після аварійної посадки його направили у лікарню Омська, де помістили у штучну кому. За два дні політика евакуювали до лікарні Шаріте у Берліні.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що має «однозначні докази» того, що Навального отруїли речовиною «Новачок».

З лікарні його виписали 22 вересня, нині він перебуває на реабілітації але стверджує, що готовий повернутися до Росії.