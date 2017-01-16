Два роки тому, після падіння 13 січня 2015 року диспетчерської вежі, розпочалася найтрагічніша сторінка оборони Донецького аеропорту. У повному оточенні «кіборги» утримали невелику частини терміналу. Бойовики спочатку намагалися витравити оборонців газом, а потім 20 січня підірвали перекриття терміналу. Під завалами загинуло 56 українських військових, деякі зникли безвісти і потрапили у полон. Громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов («Моторола») застрелив у полоні «кіборга» Ігоря Брановицького. Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Президент сказав, що «люди витримали, не витримав бетон». 16 січня 2016 року родини загиблих звернулися до Президента із вимогою встановити Національний День пам’яті «кіборгів».