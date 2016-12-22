Як забути, що у когось задекларована певна сума? Це вже неможливо – Ігор Луценко

Конституційний суд України 22 грудня мав почати розгляд питання про конституційність електронного декларування доходів чиновників. Однак засідання суду відкладено через неявку авторів подання або їхніх представників, повідомляє прес-служба КС. Автори подання – 48 депутатів, здебільшого колишні соратники екс-президента Януковича, просять визнати неконституційними низку положень закону «Про запобігання корупції» і статтю Кримінального кодексу про відповідальність за свідому брехню у деклараціях. Яким би вигідним позивачам не було рішення Конституційного суду, «прикрити» електронне декларування вже не вдасться, стверджують деякі експерти. Водночас фахівці зазначають – ніщо не заважало нинішній владі таким чином прописати й ухвалити антикорупційні закони, щоб жоден суд не причепився.

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Більшість народних обранців, які звернулися до Конституційного суду, були членами Партії регіонів. Тобто, правлячої сили України часів президента Віктора Януковича, поки той не втік до Росії.

У поданні вони висловили занепокоєння, що низка положень закону «Про запобігання корупції» стосовно е-декларування порушують принципи верховенства права, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя та конфіденційної інформації. Парламентарі просять суд скасувати обов’язок декларувати майно членів родини, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, готівкові кошти, фінансові зобов’язання, відомості про суттєві зміни у майновому стані та дані про об’єкти декларування, що належать третім особам, але якими користуються декларант або члени його родини.

При цьому просять заборонити Національному агентству із запобігання корупції використовувати реєстри та інформбази органів публічної влади (щоб перевіряти декларації). Ці депутати – проти оцінювання того, як живуть ті, хто має подавати декларації, зокрема, на підставі даних від фізичних та юридичних осіб, із преси та інших джерел.

«Нічого ж не заважало прописати ці антикорупційні повноваження, не розмазувати їх про 13 органах…»

Ніякого намагання з боку депутатів «Опозиційного блоку» нібито ліквідувати одне з небагатьох досягнень Майдану, не кажучи про начебто спробу реваншу «колишніх» немає. Про це заявила у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Олена Дяченко. І зрештою за майже три роки після перемоги ніщо не перешкоджало нинішній владі прописати й ухвалити такі антикорупційні закони, що ніякий суд не матиме жодних підстав щось скасувати.

Нічого ж не заважало за три роки написати бездоганні закони про НАЗК, про НАБУ, щоб у них не було конфлікту повноважень уже з існуючими правоохоронними органами

«У принципі, нічого ж не заважало за три роки написати бездоганні закони про НАЗК, про НАБУ, щоб у них не було конфлікту повноважень уже з існуючими правоохоронними органами. А наразі – у 13 державних органів є підрозділи з повноваженнями боротьби з корупцією. Тому коли ми говоримо, що «Опоблок» хоче зруйнувати досягнення Майдану, власне, нічого ж не заважало прописати ці антикорупційні повноваження, не розмазувати їх по 13 органах. А прописати їх нормально, без порушень Конституції, й виконувати їх», – вважає Олена Дяченко.

Народний депутат 6-го скликання Ради, нині радник міністра у справах окупованих територій Юрій Гримчак заявив в ефірі Радіо Свобода, що недостовірна інформація у деклараціях може бути не лише через свідому брехню. Така процедура – нова для України, і на це теж варто зважати, переконує Юрій Гримчак.

Усі писали, а потім виявляється, що у когось там десь у мами 300 тисяч заховалося

«Просто так написати декларування… У нас усі писали, а потім виявляється, що у когось там десь у мами 300 тисяч заховалося, ще у когось щось подібне і тому подібне... Тобто це було. Чому? Тому що саме по собі, тобто не якісь помилки за великим рахунком, або недостовірні відомості у декларації, не тягнуло за собою відповідальності. Я більше скажу, ми ще стикнемося з величезною кількістю проблем, тому що життя набагато складніше, ніж уявляється нашим антикорупціонерам. Тобто хтось згадає, що колись купив квартиру, комусь там подарував, а виявилося, що за 10 років в БТІ (чи що у нас там його заміняє?) вона все ще рахується за ним, хоча начебто вже все підписали, все зробили. І таких випадків буде мільйон. Повірте», – переконував Юрій Гримчак.

«Відкотитися назад за певними позиціями вже неможливо взагалі»

Яким би, можливо, вигідним позивачам не було рішення Конституційного суду, «прикрити» електронне декларування не вдасться. Адже таке декларування вже відбувається, як би не оцінювали його ефективність. Про це заявив Радіо Свобода народний депутат від об’єднання «Батьківщина» Ігор Луценко. При цьому він вважає, що хотіли б вихолостити норми закону стосовно електронного декларування не лише колишні регіонали з Опоблоку, а й деякі представники чинної влади. Хоча, знову ж таки, «поїзд» такого декларування вже пішов.

Це вже перейшло в інформаційну площину. Звідти воно вже ніколи не вийде

«У будь-якому разі я, чесно кажучи, оцінив би цю затію як не дуже продуктивну. Тому що відкотитися назад за певними позиціями вже неможливо взагалі. Вже було, зокрема, прийнято положення, що 3200 стало мінімальною зарплатою – воно вже якось так пом’якшує можливості приховування-неприховування. І так далі. Але з іншого боку, як забути, що у когось задекларована певна сума? Це вже неможливо. Тобто всі це дуже пам’ятатимуть, які б вирішення не знаходили у конституційній площині. Це вже перейшло в інформаційну площину. Звідти воно вже ніколи не вийде», – прогнозує Ігор Луценко.

Слідом за Ігорем Луценком експерт із протидії корупції, директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин констатував в ефірі Радіо Свобода, що спроби зірвати, прикрити процес е-декларування будуть дуже дорого коштувати Україні. Зокрема, у відносинах із міжнародними партнерами (мається на увазі зокрема надання безвізу із країнами ЄС, допомога МВФ).

«Я навіть не підозрюю, якими будуть наслідки, умовно кажучи, задоволення скарги регіоналів Конституційним судом, і де Україні доведеться в сірка очей позичати, якщо бодай частину даної інформації буде закрито від публічного доступу чи обмежено на прохання екс-регоіналів», – сказав Ярослав Юрчишин.

Коли відбудеться розгляд Конституційним судом подання 48 депутатів щодо е-декларування наразі невідомо.