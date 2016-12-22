Екс-керівництво «Приватбанку» представило свій погляд на причини націоналізації фінустанови

Дніпро – Екс-керівництво «Приватбанку» звинувачує Нацбанк у ситуації з банком. Відповідна стаття з’явилась у середу в «Українській правді». У колишньому керівництві банку зазначають, що раніше не представляли суспільству «альтернативної точку зору», бо чекали зміни керівного менеджменту установи. Стаття анонімна, підписана – «екс-правління банку». У Національному банку України поки не робили офіційних заяв щодо конкретно цієї публікації. Тим часом нове керівництво «Приватбанку» запевняє, що надалі банк стабільно працюватиме, а вже до кінця дня, 22 грудня, будуть зняти усі обмеження на користування коштами.

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​Ще у понеділок на брифінгу тоді ще голова правління «Приватбанку» Олександр Дубілет неохоче говорив про причини, які призвели до рішення про удержавлення фінансової установи. Він зазначав, що про це колись «буде написано в мемуарах», а зараз головне завдання – зберегти стабільну роботу банку. Не відповів він і на уточнюючі запитання журналістів щодо свого меседжу «про інформаційні атаки», які пережив банк.

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Водночас у четвер майже одразу після того, як на брифінгу був представлений новий керівник «Приватбанку» Олександр Шлапак, на сторінках інтернет-видання «Українська правда» за підписом «екс-правління «Приватбанку» з’явилась велика стаття, де за пунктами викладені причини, які призвели до необхідності націоналізації. Зокрема, автори заявляють про те, що «дірка» в фінансах установи виникли через зміну правил гри з боку Нацбанку.

«Насправді цей розрив виник у результаті того, що НБУ різко і, як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна», – йдеться в статті.

Стаття також містить прямі звинувачення на адресу керівника Нацбанку України Валерії Гонтарєвої в негативному ставленні до одного з власників банку, українського мільярдера Ігоря Коломойського і в здійснені «цілеспрямованої політики» зі знищення фінустанови.

«НБУ щодня вигадував нові способи, як завадити нашій роботі», – мовиться в статті.

«Нацбанк досить агресивно і різко змінював показники, аби домогтись націоналізації банку» – Дубілет

Чому публікація з детальним аналізом з’явилась тільки зараз? У коментарі Радіо Свобода один із колишніх топ-менеджерів, екс-керівник IT- відділу «Приватбанку» Дмитро Дубілет зазначив: оприлюднена стаття – «це колективна думка людей, які входили до правління банку», наразі вони намагаються донести до суспільства альтернативний погляд на події.

Мета статті, яка опублікована в інтернеті, – донести до суспільства те, що все не так просто й однозначно

«Мета цієї статті, яка опублікована в інтернеті, – донести до суспільства те, що все не так просто й однозначно, м’яко кажучи, як намагається представити Нацбанк. Це непроста ситуація, де, мабуть, немає правих і винних, але факт лишається фактом, що Нацбанк досить агресивно і різко змінював показники, аби в результаті домогтись націоналізації банку. Наскільки я розумію, це ні для кого не секрет, що Гонтарєва не любила акціонерів. Наскільки роль зіграв цей факт, я не знаю… Мова не йде про те, що розсилались якісь «темники» в ЗМІ, ні. Але постійно провокувались ситуації, в результаті яких вкладники бігли в банк, розривали депозити, знімали гроші з карток. Ми упродовж двох років оборонялись проти цих атак (інформаційних атак – ред.), але вони зіграли свою дуже серйозну роль, щоб призвести до цієї ситуації», – сказав Радіо Свобода Дмитро Дубілет.

Він також перепостив статтю з «Української правди» на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши: «Ми завершили нарешті клопоти з передання банку державі і тепер розпочинаємо пояснювати суспільству, що сталось».

​У Національному банку України поки не робили офіційних заяв щодо конкретно цієї статті.

Гроші, які вклали в порятунок банку, повернуть державі?

Тим часом новопризначений керівник «Приватбанку» Олександр Шлапак зосереджується на планах щодо розвитку банку. Як він заявив у четвер на брифінгу, маючи немалий депозит саме в цьому банку – понад 200 тисяч гривень – залишить його недоторканим. За його словами, невдовзі банк стане конкурентом «Ощадбанку» в плані роботи з фізичними особами, зокрема, пенсіонерами. У подальшому, заявив він, фінустанова має вийти на такий рівень, аби повернути державі ті 116 мільярдів гривень, які вона зараз вкладає в його порятунок.

116 мільярдів коштів – це майже п’ята частина бюджету 2016 року, потрачена на порятунок банку. Ми ці кошти повернемо

«Безумовно, це кошти людей, 116 мільярдів коштів – це майже п’ята частина бюджету 2016 року, потрачена на порятунок банку. Мене це дуже турбує з точки зору відповідальності. Я розумію, що ми ці кошти повинні повернути і ми ці кошти повернемо. Чи в спосіб розвитку банку, чи, можливо, коли ми досягнемо певного масштабу, держава візьме участь у продажу банку. За будь-яких обставин держава поверне гроші, які вона вклала в цей банк», – зазначив новий керівник «Приватбанку» Олександр Шлапак.

Клієнти «Приватбанку» потроху оговтуються від інформаційного галасу

Тим часом клієнти «Приватбанку» потроху оговтуються від інформаційного галасу. Біля банкоматів установи великих черг нема. Починають працювати термінали банку в супермаркетах, картки фізичних осіб спрацьовують. Дещо складніше клієнтам банку – юридичним особам. Кошти на їхніх рахунках все ще «заморожені», розповіла Радіо Свобода приватний підприємець Ольга. За її словами, гроші, переказані на рахунки юридичних осіб до 19 грудня, на кілька днів «зависли», але гроші, які надійшли пізніше, – доступні.

«Це рахунок юридичної особи. Не можу зняти готівку, не можу переказати кошти. Приходить відмова. Для фізичних осіб ніяких проблем не бачу, але я відчуваю ліміти як юридична особа. Я розумію, чому так зробили: щоб банк не лопнув у лічені дні», – зазначила клієнтка банку.

Нове керівництво «Приватбанку» запевняє, що до кінця дня, 22 грудня, усі обмеження на користування коштами для клієнтів будуть зняті.

Уряд на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати в 100-відоткову державну власність найбільший в Україні банк «Приватбанк». Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект «Про банки й банківську діяльність» щодо «посилення захисту вкладників «Приватбанку». Порошенко наголосив, що держава «гарантує клієнтам «Приватбанку» недоторканність і цілісність їхніх грошей». Він також закликав клієнтів «Приватбанку» зберігати спокій.