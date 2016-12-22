Фейк у ЗМІ Росії: бійці ЗСУ побили учасників «пісенного флешмобу» у місті Горішні Плавні

У російських ЗМІ та соцмережах поширили інформацію, що бійці ЗСУ начебто побили учасників «пісенного флешмобу» у місті Горішні Плавні, що на Полтавщині. У поліції Полтавщини таку інформацію у коментарі для Радіо Свобода спростували.
Телеканал Міністерства оборони Росії із посиланням на сайт «Политнавигатор» розмістив сюжет із заголовком: «Бойовики ЗСУ побили людей за пісню «Прощание славянки»». До новини підкріпили відео: біля місцевої ялинки чоловік у військовій формі сперечається із учасником флешмобу. Той каже, що прийшов на подію «за Україну», на що чоловік у військовій формі відповідає: «А слова пісні ти читав?». На відео видно червоні плями на снігу. Канал «Звезда» пише, що це – кров.
Також таку «новину» поширили Pravda-TV, arhano.ru, «События дня» та інші.
Ніяких бійок не було! Про це у коментарі для Радіо Свобода повідомив Юрій Сулаєв – начальник відділу комунікації поліції Полтавщини.
«До поліції ніхто не звертався по допомогу, поліція отримала інформацію саме з інтернету, так, як і люди. Потерпілих: в лікарню за допомогою ніхто не звертався, поліцію на місцеі ніхто не викликав, проводився якийсь флешмоб, зі слів очевидців. Поліція відреагувала на інформацію з інтернету, виїхала туди слідча оперативна група, але на місці вже нікого не було. Люди, яких опитали, сказали, що був якийсь флешмоб, де співали російські пісні, але «приїхали працівники АТО» і заборонили їм співати. Всі розійшлися, ніяких бійок не було», – заявив повідомив Юрій Сулаєв.
Деякі ЗМІ повідомили, що червоні плями на снігу – це кров свині.
Прийти на флешмоб мешканців міста закликали в одній зі спільнот «Вконтакте». Там же був і оголошений список із трьох пісень: «Прощание славянки», «Комсомольцы-добровольцы» і «Вот кто-то с горочки спустился». Захід було заплановано на 18 грудня. А організатором є Олексій Марченко, про це пише місцеве ЗМІ koms.com.ua.
Ось уривок тексту із однієї з запропонованих для виконання пісень:
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе – непокой,
Мы сурового времени дети.
Приспів:
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно
Открывать молодые пути!
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной,
Только так можно счастье найти!
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были – с нами Россия!