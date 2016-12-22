Фейк у ЗМІ Росії: бійці ЗСУ побили учасників «пісенного флешмобу» у місті Горішні Плавні

У російських ЗМІ та соцмережах поширили інформацію, що бійці ЗСУ начебто побили учасників «пісенного флешмобу» у місті Горішні Плавні, що на Полтавщині. У поліції Полтавщини таку інформацію у коментарі для Радіо Свобода спростували.

Телеканал Міністерства оборони Росії із посиланням на сайт «Политнавигатор» розмістив сюжет із заголовком: «Бойовики ЗСУ побили людей за пісню «Прощание славянки»». До новини підкріпили відео: біля місцевої ялинки чоловік у військовій формі сперечається із учасником флешмобу. Той каже, що прийшов на подію «за Україну», на що чоловік у військовій формі відповідає: «А слова пісні ти читав?». На відео видно червоні плями на снігу. Канал «Звезда» пише, що це – кров.

Також таку «новину» поширили Pravda-TV, arhano.ru, «События дня» та інші.

Ніяких бійок не було! Про це у коментарі для Радіо Свобода повідомив Юрій Сулаєв – начальник відділу комунікації поліції Полтавщини.

«До поліції ніхто не звертався по допомогу, поліція отримала інформацію саме з інтернету, так, як і люди. Потерпілих: в лікарню за допомогою ніхто не звертався, поліцію на місцеі ніхто не викликав, проводився якийсь флешмоб, зі слів очевидців. Поліція відреагувала на інформацію з інтернету, виїхала туди слідча оперативна група, але на місці вже нікого не було. Люди, яких опитали, сказали, що був якийсь флешмоб, де співали російські пісні, але «приїхали працівники АТО» і заборонили їм співати. Всі розійшлися, ніяких бійок не було», – заявив повідомив Юрій Сулаєв.

Деякі ЗМІ повідомили, що червоні плями на снігу – це кров свині.

Прийти на флешмоб мешканців міста закликали в одній зі спільнот «Вконтакте». Там же був і оголошений список із трьох пісень: «Прощание славянки», «Комсомольцы-добровольцы» і «Вот кто-то с горочки спустился». Захід було заплановано на 18 грудня. А організатором є Олексій Марченко, про це пише місцеве ЗМІ koms.com.ua.

Ось уривок тексту із однієї з запропонованих для виконання пісень:

Хорошо над Москвою-рекой

Услыхать соловья на рассвете.

Только нам по душе – непокой,

Мы сурового времени дети.

Приспів:

Комсомольцы-добровольцы,

Мы сильны нашей верною дружбой.

Сквозь огонь мы пойдём, если нужно

Открывать молодые пути!

Комсомольцы-добровольцы,

Надо верить, любить беззаветно,

Видеть солнце порой предрассветной,

Только так можно счастье найти!



Поднимайся в небесную высь,

Опускайся в глубины земные.

Очень вовремя мы родились,

Где б мы ни были – с нами Россия!