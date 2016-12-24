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24 грудня 2016, Київ 16:31
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«Є мова – є держава. Після революцій це стало істиною» – актриса Наталія Сумська

«Є мова – є держава. Після революцій це стало істиною» – актриса Наталія Сумська
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Війна, окупація частини території України поділила в тому числі й акторів. Це констатувала в інтерв’ю Радіо Свобода актриса Наталія Сумська. В такій ситуації залишатися поза сутичкою митець не може. Інша річ, що вибір деяких шанованих, талановитих майстрів сцени став таким, що краще його не пояснювати, вважає Наталія Сумська. Так вона відповіла на запитання про ставлення до того, що актор Донецького театру Андрій Романій залишився патріотом України й переїхав до Києва, а луганчанин, кавалер ордена Ярослава Мудрого Михайло Голубович підтримав сепаратистів. Наталія Сумська також розповіла, чи хотіла б вона податися в політику, чому знімається в українських, а не російських телесеріалах, і чи не боявся її чоловік, Анатолій Хостікоєв, грати Воланда.

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