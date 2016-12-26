Радіо Свобода Daily: Наталія Сумська закликає дбати про українську мову

Фрагменти літака ТУ-154 Міністерства оборони Росії виявили за 1,5 кілометра від узбережжя міста Сочі у Чорному морі. З радарів він зник незабаром після зльоту з південного міста Адлер на шляху до російської авіабази Хмеймім, поблизу сирійського міста Латакія. На борту були 8 членів екіпажу і 84 пасажири, зокрема музиканти Академічного ансамбля російської армії імені Александрова, що повинні були виступити на новорічному концерті, і 9 російських журналістів. Серед пасажирів літака була і член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза». Президент Росії Володимир Путін оголосив сьогодні в країні загальнонаціональний день жалоби за загиблими.

Диверсійний інститут Путіна виступив проти України і Білорусі, пише політичний оглядач Віталій Портников. «Леонід Решетников (директор Російського інституту стратегічних досліджень (РІСІ)), який заявив про відсутність історичної перспективи у білоруської мови і культури, відсутності самого білоруського народу, – вчений тільки формально. Насправді він – генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки. Або – якщо вже бути чесним стосовно того, чим ця розвідка займається останнє сторіччя – бандит. А РІСІ, засновником якого є сам Путін – ніякий не інститут. Це диверсійний центр. Його «вчені» займаються дестабілізацією ситуації аж ніяк не тільки в сусідніх країнах», – зазначає політичний коментатор.

А про важливість україномовного кіно та більшої українськості на телеканалах України читайте в публікації «Телеканали могли б зробити той же «Вогник» українською мовою – актриса Наталія Сумська».

14 із 15 членів Радбезу ООН, зокрема і Україна, проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. «Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! Міжнародне право – одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!» – пояснив у twitter посол України при ООН Володимир Єльченко. Натомість міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков голосування України проти Ізраїлю в ООН назвав дивним і необдуманим та запропонував розглянути це питання на засіданні Кабміну.

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Президент США Барка Обама підписав «Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони». Згідно з документом, 350 мільйонів доларів передбачено на безпекову допомогу Україні. Втім, спочатку для підтримки Києва Пентагон може використати 175 мільйонів доларів від загальної суми. Інша частина стане доступна тільки після того, як міністр оборони і держсекретар запевнять Конгрес в тому, що «уряд України вжив суттєвих кроків з реформування оборонної сфери».

У київському Палаці спорту відбулися завершальні змагання з кросфіту для поранених бійців у війні на Донбасі «Ігри героїв». 39 учасників із Києва, Миколаєва, Харкова, Дніпра та Львова змагалися в різних силових видах спорту. Всі учасники розділилися на три категорії: спортсмени на протезах, поранені, бійці на візках. Ось відео.

Папа Римський Франциск заявив, що свято Різдва нині стало заручником матеріалізму у світі. Про це голова католицької церкви сказав під час різдвяної проповіді у базиліці Святого Петра у Ватикані. «Коли вогні торгівлі затінюють боже світло, коли ми переймаємося подарунками, але залишаємося нечутливими до відкинених за борт суспільного життя. Цей дух світськості полонив наше Різдво – треба визволити його», – сказав понтифік. Крім цього Папа повідомив про перший транш фінансової допомоги Ватикану у розмірі майже 6 мільйонів євро для усунення гуманітарної кризи в Україні з нагоди різдвяних свят, а також закликав до виконання зобов’язань сторонами конфлікту на сході України задля встановлення миру.

Плідного останнього робочого тижня старого року! Новий вже дуже близько.

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