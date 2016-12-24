Диверсійний інститут Путіна виступив проти України і Білорусі

(Рубрика «Точка зору»)

Висловлювання божевільного експерта Михайла Александрова, який на конференції в Російському інституті стратегічних досліджень (РІСІ) закликав перетворити Україну на Алеппо, викликали в Українській державі зрозумілий резонанс.

Набагато менше уваги привернув виступ директора цього ж самого інституту Леоніда Решетникова, який заявив про відсутність історичної перспективи у білоруської мови і культури, відсутності самого білоруського народу.

Решетников добазікався навіть до того, що назвав білоруську мову – мову, на якій складалися державні акти ще у Великому Князівстві Литовському – вигадкою більшовиків.

Цьому не потрібно дивуватися. Леонід Решетников – вчений тільки формально. Насправді він – генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки. Або – якщо вже бути чесним стосовно того, чим ця розвідка займається останнє сторіччя – бандит. А РІСІ, засновником якого є сам Путін – ніякий не інститут. Це диверсійний центр. Його «вчені» займаються дестабілізацією ситуації аж ніяк не тільки в сусідніх країнах.

Саме в РІСІ був підготовлений план виходу Греції із зони євро. Він зірвався тільки тому, що Путін відмовився давати гроші грецькому уряду. Про цю спецоперацію путінського режиму ми ніколи не дізналися б, якби не балакучість колишнього грецького міністра фінансів Яніса Варуфакіса, який хотів помститися прем’єр-міністру Алексісу Ціпрасу. Але ж спроба дестабілізації Греції і ЄС – тільки одна з численних диверсій «вчених» з РІСІ.

В інших країнах інститути стратегічних досліджень займаються наукою і складанням рекомендацій керівництву країни. А інститут Путіна займається підривом безпеки у світі, планує кризи і конфлікти. Справжній інститут непотрібних речей!

Коли я кажу про інститут Путіна, я не перебільшую. РІСІ був створений президентом Борисом Єльциним і довгий час його очолював вчений-історик, колишній народний депутат Росії Євген Кожокін. І інститут займався своєю прямою функцією – експертизою для керівництва країни. Так було за часів Єльцина і у перше десятиліття путінського правління. Решетников прийшов у РІСІ ще за президента Дмитра Медведєва, у квітні 2009 року. І це не випадковість. У серпні 2008 року відбулася війна з Грузією і в Кремлі зрозуміли, що потрібна не експертиза, а диверсія. Що прийшов час підминати пострадянський простір під себе. Ну а потім вирішили також підірвати і Євросоюз – апетит приходить під час їжі.

Виступ Решетникова із запереченням існування Білорусі називають прощальною промовою директора РІСІ. У січні 2017 року новим директором інституту стане колишній російський прем’єр і колишній глава Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков. Фрадков – серйозна фігура, для нього це призначення не стане пенсією. Значимість диверсійної діяльності РІСІ посилиться. А це означає, що обережними потрібно бути всім. Не тільки українцям – ми знаємо, з яким страхіттям маємо справу. Потрібно хвилюватися російським союзникам і сателітам – Білорусі та Казахстану.

Решетников видав, що у кремлівських шовіністів у голові.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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