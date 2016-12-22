МЗС Білорусі протестує через заяви російського вченого про білоруську мову й історію

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало радника-посланника російського посольства у країні Вадима Гусєва, щоб заявити протест у зв’язку з висловлюваннями вченого Леоніда Решетникова про білоруську історію і мову.

Директор Російського інституту стратегічних досліджень Леонід Решетников заявив, що білоруська мова створена постановою Комуністичної партії Радянського Союзу в 1926 році, а сама Білорусь, на його думку, є історичною частиною Росії і не може бути незалежною.

У Мінську ці слова назвали необґрунтованими і неприйнятними. У заяві МЗС Білорусі наголошується, що ця позиція не відповідає стратегічному характеру білорусько-російських відносин.

Російський інститут стратегічних досліджень заснований президентом Росії і займається вивченням взаємовідносин Росії з іншими країнами.