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22 грудня 2016, Київ 21:48
Новини | Міжнародні

МЗС Білорусі протестує через заяви російського вченого про білоруську мову й історію

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Міністерство закордонних справ Білорусі викликало радника-посланника російського посольства у країні Вадима Гусєва, щоб заявити протест у зв’язку з висловлюваннями вченого Леоніда Решетникова про білоруську історію і мову.

Директор Російського інституту стратегічних досліджень Леонід Решетников заявив, що білоруська мова створена постановою Комуністичної партії Радянського Союзу в 1926 році, а сама Білорусь, на його думку, є історичною частиною Росії і не може бути незалежною.

У Мінську ці слова назвали необґрунтованими і неприйнятними. У заяві МЗС Білорусі наголошується, що ця позиція не відповідає стратегічному характеру білорусько-російських відносин.

Російський інститут стратегічних досліджень заснований президентом Росії і займається вивченням взаємовідносин Росії з іншими країнами.

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