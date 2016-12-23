Білорусь протестує проти приниження її історії та мови Москвою

22 грудня у Мінську відбулася безпрецедентна подія – МЗС Білорусі викликав представника російського посольства у Мінську, щоб висловити протест проти паплюження білоруської історії та мови російським державним посадовцем.

Представнику російського посольства був висловлений протест у зв’язку із заявами, оприлюдненими у ЗМІ директором Російського інституту стратегічних досліджень Леонідом Решетниковим, який є фактично зовнішньополітичним радником адміністрації Володимир Путіна, щодо національної історії та мови білорусів.

Решетніков зокрема порівняв процеси у Білорусі з тим, що відбувалося в Україні, сказав, що білоруси також відділяються від Росії, а також заявив, що білоруська мова була створена за наказом ВКБ(б) 1926 року, що Білорусь є частиною Росії, що вона не може бути незалежною.

«Яка ж Білорусь незалежна від Москви і як це Москва нічого їй не може диктувати?» – зокрема запитав пан Решетников.

Ці слова спричинили велике обурення серед білорусів і були оцінені як повне невігластво у науці та шовінізм у політиці, прояв російського імперіалізму, який після України «точить зуби» на Білорусь. МЗС Білорусі фактично підтримав це обурення та висловив офіційний протест.

Це не окрема заява з Москви, це вже тенденція

Треба визнати, що шовіністичні заяви щодо Білорусі стали нормою у різних пропагандистських ресурсах Росії, які кілька років тому розпалювали гібридну війну проти України, а тепер почали цькувати і білоруський суверенітет. У московських ЗМІ Білорусь вже не є вірним союзником Росії, вони відверто обговорюють, як їм не втратити Білорусь та кажуть, що начебто білорусів як нації та держави не було і немає.

Білоруська опозиція давно заявляє про загрозу російського імперіалізму. Наразі почала реагувати і влада. Нещодавно було арештовано трьох авторів шовіністичного інтернет-порталу «Регнум», які теж писали, що білоруси – це «недо-нація» з «недо-мовою» і критикували Лукашенка за спроби проводити «білорусизацію» та оновити зв’язки із Заходом. Тепер цим трьом загрожує ув’язнення за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Російська влада відхрещується

Аналітики вважають, що вся ця російська кампанія проти суверенітету Білорусі робиться зі згоди президента Росії, хоча сам Володимир Путін з цього приводу нічого і не казав. Але є заява посла Росії у Мінську Олександра Сурікова, який цього тижня фактично відхрестився від арештованих пропагандистів сайту «Ренгум» та звинуватив їх у «руйнуванні міждержавної братської дружби». Посол також виступив не проти м’якої «білорусизації», яку проводить Олександр Лукашенко.

Але чимало спостерігачів у Білорусі побоюються, що президент країни загрався в інтеграцію з Росією, зайшов дуже далеко і його спроби «показати Москві зуби» можуть виявитися запізніми.