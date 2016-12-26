Трудова міграція стала молодшою та освіченішою – соціолог

Переважна більшість переселенців з Донбасу у Росії змушені легалізуватися у статусі трудових мігрантів. Про це мовиться у звіті російської правозахисної організації «Меморіал». У ньому проаналізована ситуація з трудовою міграцією у країнах СНД. Українські експерти констатують, що трудова міграція з України стала більшою, молодшою та освіченішою.

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Як зазначають автори звіту, влаштуватися на роботу за спеціальністю мігрантам у Росії доволі складно. Тому типовою є ситуація, коли люди з середньою та вищою освітою працюють там двірниками, прибиральниками й підсобними робітниками. Між тим, у Європі затребуваними є здебільшого кваліфіковані лікарі та вчителі, які знайшли роботу доглядальниць, нянь та гувернанток. Серед них – переважно жінки з Грузії, України та Молдови.

Воєнні конфлікти Росії з Грузією та Україною, зазначають російські правозахисники, змінили картину пострадянської інтеграції. Після того, як Кремль запровадив в односторонньому порядку візовий режим з Грузією, трудова міграція грузин до Росії різко скоротилася. З українськими громадянами дещо інша ситуація.

З 2014 року у Росії перебувають мільйони громадян України із зони конфлікту на Донбасі, які з огляду на труднощі з отриманням статусу біженця, змушені легалізуватись як трудові мігранти й отримувати відповідний патент, йдеться у звіті. Окремі преференції для переселенців з Донбасу Росія скасувала восени 2015 року.

Слідом за селянами на заробітки рушили кияни

За приблизними підрахунками, порівняно з 2014 роком, масштаби трудової міграції українців зросли приблизно на 15%. Про це Радіо Свобода розповів завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк.

За даними останніх опитувань, вимальовується нова тенденція: дедалі більше у пошуках роботи мігрують городяни, а не селяни, як це було досі. Першу позицію за відтоком трудових ресурсів посідає Київ. На другому місці – західний регіон, від якого не надто відстають решта регіонів. Найбільш мобільною групою є студенти, які все частіше їдуть за кордон на навчання і залишаються там через вищий рівень зарплат та ліпші умови праці.

«Дослідження, яке ми проводили разом із нашими зарубіжними колегами, свідчить, що помолодшала і стала більш освічена наша трудова міграція», – каже Олексій Позняк.

Людям не так легко знайти нове місце роботи у країні, де вони, можливо, ніколи раніше не були

Ще одна тенденція: тих, хто планує працювати у країнах Європи серед українців побільшало, а прихильників податися з цією метою у Росію стає усе менше.

«Туди їздять ті, хто їздив туди завжди, багато років. Просто людям не так легко знайти нове місце роботи у країні, де вони, можливо, ніколи раніше не були. А там їх знають, там в них є певний імідж. Вони знають, що зможуть там заробити гроші», – пояснює Олексій Позняк.

Як наголошують автори звіту центру «Меморіал», роботу в Росії громадяни пострадянських країн обирають передовсім, покладаюючись на свої знання російської мови і розуміння російської дійсності.