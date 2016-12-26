Експерти про вибори на Львівщині: боротьба за впливи на земельний ресурс і бюджетні кошти

Львів – Експерти на Львівщині дають оцінку виборам до шести об’єднаних територіальних громад, які відбулися тиждень тому. На думку місцевих оглядачів, жодного впливу на виборців у селах не має агітація через інтернет, а найбільш дієвим є безпосереднє спілкування з громадами. Однак надалі дієвими залишаються адмінресурс і голос церкви. Про тенденції, які зауважили експерти під час виборів в об’єднаних територіальних громадах Львівщини?

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​Понад половина виборців взяли участь у голосуванні на Львівщині і обрали голів і депутатів шести об’єднаних територіальних громад у чотирьох районах області – Мостиському, Пустомитівському, Старосамбірському і Буському. Перемогу у виборчих перегонах здобули «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Батьківщина», також серед переможців перегонів – «Українська галицька партія».

Експерти громадської мережі «Опора» наголошують, що на Львівщині зловживання були схожими, як по всій Україні, а це порушення процедури голосування, перешкоджання роботі спостерігачів, фальсифікація виборчих документів, присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях. Втім, ніяких серйозних перешкоджань виборам, щоб їх визнати недійсними, не зафіксовано, каже координатор мережі «Опора» у Львові Наталія Радиш.

«Від початку виборчого процесу ми зафіксували порушення щодо невірного розподілу кількості виборців, розміщення агітматеріалів, які не мали вихідних даних, тобто фінансувались не з виборчих фондів кандидатів. П’ять разів спостерігачам доводилось на дільниці викликати поліцію», – говорить активіст.

У більшості громадах агітація будувалась не на позитиві за конкретного кандидата, а на негативі проти конкурента. Половина кандидатів балотувались як самовисуванці, не довіряючи жодній партій. Втім, нових облич серед обраних міських і сільських голів об’єднаних територіальних громад немає. Хоча конкуренція була досить великою. Однак переважно між собою змагались представники органів місцевого самоврядування, райадміністрацій, чинні сільські та селищні голови, каже представник «Опори» Олександр Неберикут. На якості голосування відобразилось те, що саме партійні штаби мали досвід в організації виборів. «Хотілося б більшої конкуренції, відкритої, реальної, яка б залежала від способу комунікації з виборцями, виборчої програми, специфіки виборчої кампанії, а не залежало від якого місцевого органу влади цей кандидат», – каже експерт.

Місцеві підприємці згуртувались проти олігархів

Наразі виборці у селах і маленьких містечках не навчились обирати тих людей, які показали себе справними, порядними особами у конкретних справах, можливо, зовсім маленьких, але які вміють розмовляти з людьми, домовлятись, вирішувати важливі для життя громади речі, які не залежні від конкретного олігарха у парламенті. Ці вибори також показали, що підприємці на місцях, які підтримували Майдан і брали у ньому участь, об’єднались і зробили виклик олігархам, які просували своїх людей на цих виборах, зауважила політолог Оксана Дащаківська:

«Децентралізація має один ризик, про який говорять багато експертів, щоб не відбулось феодалізації, щоб землі не належали одному-двом олігархам, крупним бізнесменам, які будуть «рулити». Такі впливи були і будуть на Львівщині. Але мене тішить, що локальний бізнес організовувався, щоб зберегти і мати свої впливи на громаду. Так, це – невеликий бізнес і йому складно конкурувати з великими олігархами, які впливають на обласну раду. Але вони готові самоорганізовуватись і кидати цей виклик».

«Вони не пройшли на цих виборах, як і ті, кого вони підтримували. Але ці вибори для багатьох, хто їх програв, дали неоцінений досвід. Бо навчили їх критично ставитись до роботи технологів, які нав’язують повідомлення, які не актуальні і методи роботи, які не актуальні. Також навчаться працювати з місцевою громадою. У цьому і позитив», – додає політолог.

Місцеві олігархи, більшість із яких – із мандатами народних депутатів, бояться втратити вплив на земельний ринок, додає оглядач. Адже громади у майбутньому матимуть право розпоряджатись землями поза межами населених пунктів. Тому місцевий бізнес матиме переваги. Олігархи ризикують втратити і вплив на бюджет, на ті субвенції, які отримуватимуть територіальні громади від держави, каже Оксана Дащаківська.

«Насправді, олігарх так мислить: коли є твій округ, громади, з ким ти працював, а тут нова незалежна людина з’являється, а у тебе нові вибори і їх слід вигравати, треба домовлятись з цими людьми, а для чого? Якщо вже все може бути добре вже. Це чудово, що з’являється конкуренція, можливості, коли нардепи і обласні депутати і ті, хто думає про політичну кар’єру, мають думати про людей, виборців, місцевий бізнес. Політика – це безкінечна домовленість», – наголосила Оксана Дащаківська.

Вибори в об’єднаних територіальних громадах також подали ще один тривожний сигнал. Бо залишаються особи, які переконані, що все можна вирішити і порахувати. Активно для агітації таких кандидатів використовувались бюджетні установи – школи, садочки, лікарні. Також і церква: у політичну боротьбу подекуди були заангажовані навіть священики.

«У цілому по Україні таку впевнену сталість показує «Блок Петра Порошенка». Чи це є ознака доброї роботи? Чи це ознака роботи з бюджетниками?» – запитує Оксана Дащаківська. У партії таку критику на свою адресу щодо перебігу агітації урамках виборів до ОТГ не коментували.

Нині на Львівщині утворено 22 об’єднані територіальні громади. А загалом їх в області має бути 95. Наразі люди на місцях намагаються зрозуміти, як працюватимуть ці новоутворення і наскільки це буде вигідно для громади. А ще громади мають навчитись брати відповідальність за свій вибір і поміж себе шукати гідних людей на керівників.