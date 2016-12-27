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27 грудня 2016, Київ 19:29
Фотогалереї

У Києві попрощалися з бійцем, загиблим на Світлодарській дузі (фотогалерея)

27 грудня у Києві попрощалися з бійцем 54-ї бригади Збройних сил України Сергієм Рубанчиковим (позивний «Відьмак»).

Сергій Рубанчиков загинув 24 грудня на Світлодарській дузі від розриву міни. Захищати Україну Сергій пішов добровольцем із перших днів війни разом зі своїм братом Володимиром.

Він служив у 131-у окремому батальйоні, відомому як «батальйон УНСО». Згодом він став військовослужбовцем 54-ї бригади.
Священик проводить панахиду за загиблими бійцем &nbsp;
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Священик проводить панахиду за загиблими бійцем

 

З початку бойових дій в зоні АТО загинуло понад 3000 військових
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З початку бойових дій в зоні АТО загинуло понад 3000 військових

За кілька днів до загибелі Сергій Рубанчиков отримав контузію на Світлодарській дузі і потрапив у шпиталь, але не зміг влежати на лікарняному ліжку і знову повернувся на передову до побратимів
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За кілька днів до загибелі Сергій Рубанчиков отримав контузію на Світлодарській дузі і потрапив у шпиталь, але не зміг влежати на лікарняному ліжку і знову повернувся на передову до побратимів

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Військові побратими віддають останню честь
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Військові побратими віддають останню честь

Чорна стрічка на прапорі
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Чорна стрічка на прапорі

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Траурний салют
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Траурний салют

Почесна варта віддає останню честь загиблому. Сергію Рубанчикову було 36 років
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Почесна варта віддає останню честь загиблому. Сергію Рубанчикову було 36 років

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