Російська участь у Сирії приносить дуже страшні плоди – Гудков

Летіли виступати в Сирію і загинули. Це привід задуматися, чи потрібна Росії ця війна? Тему обговорюють російські політик Геннадій Гудков, політолог Олексій Малашенко і журналіст Ілля Барабанов.

Ілля Барабанов: У Сочі триває рятувальна операція по всьому узбережжю. Продовжують рятувальники, військові шукати тіла загиблих, уламки літака, що впав. Всіх їх відправлятимуть для впізнання до Москви.

Серед місцевих жителів найрізноманітніші версії обговорюються і курсують. Але я думаю, що в будь-якому випадку якісь висновки можна зробити не раніше, ніж рятувальникам вдасться підняти літак на поверхню, знайти чорні ящики.

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​– Чи відчуваєте Ви, що версію теракту відсувають убік?

Припустити, що рейс військового начальства піде з якимись «чайниками» замість пілотів, не можна

​Геннадій Гудков: Я переконаний, що дві основні версії можна розглядати. Перша версія – це теракт, а друга версія – це інопланетяни, які якимось дивовижним чином, нам незрозумілим, за допомогою якоїсь незвичайної енергії ненавмисно або усвідомлено зруйнували лайнер, який припинив існувати протягом секунди. Всі інші версії неможливі. Я сьогодні спеціально, перш ніж піти до вас на ефір, поговорив із людиною, яка викладала для курсантів льотного училища, льотчиків Ту-154, – тобто людина, яка знає його досконально. Він розповів, де розміщуються чорні ящики, чому немає системи автоматичного оповіщення тощо. Він каже: мені навіть незручно говорити на цю тему. Така машина надійна, технічно практично досконала, дуже міцна, багатоцільова. Тобто це – машина, яка дуже стійка до умов, вібрації, навантажень, перевантажень тощо. Там є пристрій автоматичного оповіщення про аварії, про позаштатну ситуацію, цей пристрій приводиться в дію натисканням кнопки. Що могло статися з екіпажем найдосвідченішим – ми знаємо, що цей екіпаж садив в найскладніших умовах практично некерований такий самий літак, ось цей був екіпаж, частина екіпажу. Тобто припустити, що публічний рейс видатних артистів, людей, відомих в країні, військового начальства піде з якимись «чайниками» замість пілотів на несправному літаку в найскладніших погодних умовах, не можна. Минуло кілька хвилин із моменту зльоту літака, він набрав пристойну висоту, літак не падає каменем, він все одно падає якусь кількість секунд або хвилин. Достатньо часу у льотчиків здійняти тривогу, принаймні, доповісти, зробити ще якісь дії. Нічого такого не було зроблено.

Якщо був вибуховий заряд всередині літака, він міг бути розміщений в ємності, куди забираються передні шасі, – її першу і вирвало

Зараз шасі знайшли, мій знайомий сказав, що якщо був вибуховий заряд всередині літака, він міг бути розміщений в ємності, куди забираються передні шасі, – її першу і вирвало. Якщо там був вибух, то цей вибух міг ударом гідравлічним просто вбити людей, зокрема й пілотів, або оглушити їх, вони могли втратити свідомість. Зараз шукають тіла. Я розумію, Чорне море дуже складне, там сірководень, нульова видимість і все інше, складні пошуки йдуть, тому що глибина велика для Чорного моря. Як тіла могли бути розкидані по акваторії, 11 або 12 тіл, які встановлені? Цілком очевидно, що людей викинуло з фюзеляжу, руйнування літака відбувалося, люди могли бути викинуті вибуховою хвилею...

Абсолютно очевидно, що російська участь в Сирії приносить нам дуже страшні плоди

Я думаю, що версія теракту невигідна, це другий літак цивільної авіації. Тому, звичайно, абсолютно очевидно, що російська участь в Сирії приносить нам дуже страшні плоди, реальні жертви не тільки серед медиків, не тільки серед військових, але жертви серед цивільного населення.

– Посол і літак – в один тиждень. Звичайно, перше, що спадає на думку, – що невигідно, що вони не хочуть це афішувати.

Цілком можливо, що вони будуть приховувати правду

​Геннадій Гудков: Ми можемо ніколи не дізнатися правди, і я пояснюю чому. Навіть в Радянському Союзі, в закритому суспільстві, в закритій державі, всі надзвичайні ситуації, катастрофи розслідували державні комісії. Там були представники влади, міністерства, відомства, експерти тощо. Але була інша частина – з незалежних експертів, могли бути депутати, ще хтось, представники органів влади. Це все скасували, і на сьогодні Росія має постанову уряду, яка передбачає, що всі надзвичайні події та катастрофи розслідує урядова комісія. Величезною є різниця між державною і урядовою комісією. Я коли був депутатом, вносив проект закону про те, щоб робити все-таки комісію державну, куди б включали незалежних аудиторів, тих, які не будуть брехати, не можуть брехати, не мають права брехати, публічні люди. Зараз це розслідує урядова комісія, вона складатиметься з експертів, які будуть брати під козирок, тим більше це військовий літак, військовий рейс. Це представники самих міністерств і відомств, зацікавлених в тому, щоб мінімізувати відповідальність за свої помилки, прорахунки чи якісь інші події, вони будуть виконувати політичну волю Путіна або Кремля, цілком можливо, що вони будуть приховувати правду.

– Тобто в цьому сучасному світі інформовану, з величезною кількістю джерел можливо приховати правду про причини падіння цього літака?

Все, що ми з вами дізнаємося, – це ті результати, які захоче оголосити сама влада

​Геннадій Гудков: Хто зараз бере участь в розшуку, вони будуть напевно запрошені до органів, дадуть підписку про нерозголошення з усіма негативними для них наслідками, на них можуть чинити інші заходи психологічного впливу. Буде інформація та, яка вигідна урядової комісії. Тому що на території Росії немає міжнародних спостерігачів, немає незалежних, взагалі немає незалежної експертизи як інституту, вона вся відомча, вся замовна. Немає незалежного розслідування катастроф. Все, що ми з вами дізнаємося, – це ті результати, які захоче оголосити сама влада.

Олексій Малашенко: Все-таки найсумніша і найбільш, на мою думку, правдоподібна версія – це все-таки теракт. До речі, я не пов'язую це з убивством посла, таке відчуття, що там був все-таки одинак. Але це окрема тема.

Ті люди, які загинули, – це жертви громадянської війни в Сирії

А тепер з приводу війни. Я ще не знаю, чим ця війна скінчиться. Є таке відчуття, що дехто нагорі, не називатимемо прізвища, тим більше, що ми їх не знаємо, починає розуміти, що це все-таки авантюра. Але з цієї авантюри, яка то краще виходить, то гірше, якимось чином треба вибиратися. А вибиратися треба, будучи переможцем. Зараз повна розгубленість… І тому виходить, що якщо знову ж ми будемо визнавати те, що літак – це не аварія, це не пташка, яка потрапила в мотор, то ті люди, які загинули, – це жертви громадянської війни в Сирії. Це дуже важко сказати, так чи ні, але тим не менше, виходить, я думаю, більшість нашого російського населення, так і політиків, прекрасно це усвідомлює. Я думаю, що буде знайдено якийсь абсолютно нейтральний варіант. Я тільки що вимовив слово «пташка», я не виключаю, що зловлять якогось гусака і він буде винен.

Питання перед російською владою про те, що робити в Сирії, постане на повну

​Геннадій Гудков: Я думаю, зараз все одно всі будуть чекати на підсумки перевірки. Я вважаю, що питання перед російською владою про те, що робити в Сирії, постане на повну.

– Я пропоную послухати, що говорять москвичі, коли ми ставимо їм питання, чи припиняти воювати в Сирії.

Значна частина населення вважає, що це вже – наша війна. В суспільстві є дуже широка підтримка цієї самої війни.

​Олексій Малашенко: Значна частина населення, може, навіть більшість, вважає, що це вже – наша війна… Виходить, що про кінець війни, про те, як з неї вибратися, хтось думає, але все-таки такий настрій, що, по-перше, виходити потрібно переможцем – це однозначно, це абсолютно збігається з офіційною ідеологією, з тим, що заявили у Кремлі. Тому подобається нам це чи не подобається, але, я думаю, що в суспільстві є дуже широка підтримка цієї самої війни.

Ніхто не знає, що таке «до переможного кінця». З ким Кремль веде діалог в країні? Вони взагалі не вважають, що є люди, сили, з якими вони повинні щось обговорювати

​Геннадій Гудков: Росія програла величезну кількість воєн. Хто говорить «до переможного кінця» – збирайте валізи, сідайте в літаки, летіть і воюйте. Цікаво, який там буде кінець. Ніхто не знає, що таке «до переможного кінця», в Лівії досі не можуть розібратися, в Іраку не можуть розібратися. До речі, Росії загрожує абсолютно те саме, тому що наш режим авторитарний, тоталітарний. З ким Кремль веде діалог в країні? Вони взагалі не вважають, що є люди, сили, з якими вони повинні щось обговорювати. Вони вирішили: завтра ідемо в Сирію, післязавтра – до Венесуели, потім іще кудись. Тому всередині країни діалогу немає, ніякого діалогу з приводу вторгнення в Сирію не було, з приводу участі наших сил в Україні не було, з приводу Криму консенсус був досягнутий постфактум. З ким домовлятися? З закордоном? Якщо ми стільки разів кидали наших західних партнерів, підписували угоди, брали на себе зобов'язання, не виконували, потім говорили: вибачте, ми вважаємо, що так, а ви будете виконувати всі норми міжнародного права. Ми не будемо, але ми вас будемо звинувачувати в тому, що ви порушуєте норми права. Тому, звичайно, довіри немає. Поки вона не з'явиться, домовитися неможливо. Можна домовитися окремо щодо Сирії, напевно, треба домовитися.

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